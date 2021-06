Frente de Mujeres Justicialistas quiere internas en Chubut

La abogada del Frente de Mujeres Justicialistas de Chubut, Lorena Elisaincin, confirmó que el espacio político presentó apoderadas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

«Venimos trabajando un montón para poder llegar a armar una lista para las elecciones intermedias; y logramos una apoderada de Trelew, otra de Rawson y otra de Puerto Madryn», dijo la abogada en diálogo con Azul Media, al tiempo que expresó su beneplácito, «ya que encaramos una iniciativa muy sólida con las compañeras y como el mismo es de las bases, nos hace felices porque se trata de un proyecto muy serio».

«Queremos participar»

Asimismo, Elisaincin explicó que «la mayoría de las mujeres siempre estuvimos trabajando detrás de los dirigentes o candidatos que hoy están decidiendo en el PJ, y nos cansamos de ser ‘ninguneadas’, de que no haya una propuesta seria y de que, para el discurso, sea el proyecto ‘nacional, popular, democrático y feminista’ y después, hacia adentro, no haya una representatividad ni legitimidad a la hora de los lugares (en las listas)» y puntualizó que «como mujeres, nosotras hemos armado un proyecto serio, porque no se trata de un ‘carguito’: como compañeras y feministas que queremos participar en política y ser realmente un Partido Justicialista donde el feminismo sea parte, las mujeres tienen que tener una representatividad legítima».

Más apertura

A ello, la abogada sumó que «siempre decimos que el feminismo es donde la ética y la política se juntan» y analizó que, en la actualidad, «el hombre es el que está primero y el que toma las decisiones, en el caso del PJ, y las cuatro mujeres vicepresidentas están detrás, tratando por lo menos de tener una voz y no lo consiguen» advirtiendo que «tiene que haber más apertura, se tienen que acabar las mezquindades y hay que ver a las mujeres como pares; somos las que abrimos las unidades básicas, las que estamos en la calle».