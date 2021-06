Estudiantes del ISFD 803 reclaman por la designación de docentes

El primer año del Profesorado de Educación Inicial (ISFD N° 803) permanece sin clases desde el inicio del ciclo académico 2021, y sus 57 estudiantes que ingresaron a principio de año, se encuentran a la espera de una decisión ministerial que no llega. “Estamos a casi mitad de año y no tenemos respuesta. Deseamos formarnos y apostamos a la educación pública porque es el pilar de la sociedad, ya que mediante ella nos desarrollamos culturalmente y es el motor de inclusión tan importante para la formación de las personas”, afirman las estudiantes de la carrera de Educación Inicial.

En marzo, el ISFD N° 803 llamó a un concurso generalizado de todos los cargos docentes de primer año, y dio de baja a las horas docentes de quienes se desempeñaban hasta el momento. Dichos docentes impugnaron ese concurso por contradecir el Reglamento Orgánico Marco (ROM), quedando el reclamo en el área de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de Chubut. Desde entonces, estudiantes y docentes esperan que las autoridades educativas tomen alguna resolución para destrabar esta situación actual, signada por el vacío provocado por la anulación de las horas correspondientes a docentes que ya venían desempeñándose y la falta de designaciones en reemplazo o continuidad de los mismos.

Derecho negado

Las estudiantes recuerdan las promesas de la actual ministra de educación, Florencia Perata, cuando asumió su cargo y citaron su conferencia de prensa cuando manifestaba estar “muy contenta de asumir este desafío con un acompañamiento permanente a las trayectorias escolares”. Las alumnas del ISFD madrynense afirmaron que “eso al momento no está visibilizado, dejando sin trabajo a docentes y sin clases a alumnas que desean formarse. Se nos está negando el derecho a la educación. Esta problemática viene de hace tiempo, dejando de lado y sin importancia al Nivel Superior. Desde nuestro lugar, estamos llevando a cabo diferentes alternativas para ser escuchadas. Ser pioneras para que este reclamo se visibilice, se le dé importancia y que los futuros compañeros/compañeras no pasen por la misma situación, que puedan estudiar, que no haya obstáculos, que gocen plenamente de un derecho como la educación que nos involucra. Sin educación no hay futuro para brindar”, sentenciaron.