“El Depo” rescindió con Elgorriaga y suplió su baja con Griego

El mercado de pases del Torneo Federal A está abierto, por lo que los planteles pueden incorporar hasta cuarto nuevas fichas y en este sentido, el Deportivo Madryn ya empezó a moverse, al realizarse la baja del lateral izquierdo Fabricio Elgorriaga y confirmando la llegada de Agustín Griego en su lugar.

De esta forma, tras 15 años, Elgorriaga rescindió su vínculo con “El Depo” y ya se sumó a Chaco For Ever, que disputa la Zona Norte de esta competencia. En su lugar, llegó el futbolista entrerriano con último paso por Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, esperándose que se den dos incorporaciones más, un mediapunta y un delantero.

Despedida de Elgorriaga tras 15 años en el club

Tras 15 años de carrera en el Club Social y Deportivo Madryn, el futbolista oriundo de Trelew, Fabricio Elgorriaga, rescindió su contrato con la institución y tomó nuevos caminos, como ser su incorporación al Club Chaco For Ever de Resistencia, que milita en el Torneo Federal A, en la Zona B.

“Fabri”, al saber que no será tenido en cuenta por el CT que lidera Ricardo Pancaldo, tanto en su situación personal como en otros dos casos de futbolistas de los considerados “históricos” del plantel, decidió buscar posibilidades de continuidad en la presente Temporada en otra institución y aceptó la oferta acerada por el club chaqueño.

Chaco Fort Ever, se ubica dentro de los primeros puestos de la Zona B del Federal A, y en los últimos años ha disputado las instancias Finales de la competencia en búsqueda del ascenso a la Primera Nacional; por lo que de esta forma Elgorriaga sostendrá sus objetivos de llegar a la segunda categoría del fútbol argentino.

Esta semana, el futbolista formado en CAI de Trelew y que luego pasó a la CAI de Comodoro Rivadavia para tras ello llegar al “Aurinegro”, visitó la redacción de El Diario WEB y compartió sus sensaciones tras culminar su paso por la institución madrynense y contó sus renovadas metas para su paso por Chaco For Ever.

Con reemplazo

Ante la baja de Elgorriaga, el Deportivo Madryn rápidamente se movió en el mercado de pases y anunció la incorporación de Agustín Griego, defensor de perfil izquierdo, que llega con última performance en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

A sus 26 años, el futbolista registra pasos en divisiones Inferiores de Vélez, Patronato y Boca.

De esta forma, “El Depo” utilizó con Griego, el primero de los cuatro cupos a disposición en el presente mercado de pases. Fuentes indican que se realizarán dos incorporaciones más, que estarían dadas por un mediapunta y un delantero más.

En la 10° Fecha, juega el sábado

Este martes se conocieron las programaciones de la Fecha 10 del Torneo Federal A, en la que el Deportivo Madryn jugará en condición de local nuevamente, recibiendo a su par de Ciudad de Bolívar.

El cotejo, a disputarse en el Estadio “Abel Sastre”, será desde las 15 horas con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Fútbol –Torneo Federal A

Fecha 10 – Programación – Zona A

Viernes 2

Sp. Desamparados – Circulo Deportivo

15:00 horas

Arbitro: Martínez Luis

Sábado 3

Sansinena – Cipolletti

15:00 horas

Árbitro: Morón Franco

Sol De Mayo – Olimpo Bahía Blanca

15:00 horas

Árbitro: Macheroni Maximiliano

Camioneros – Estudiantes San Luis

15:00 horas

Árbitro: Gil Joaquín

Huracán Las Heras – Peñarol San Juan

15:00 horas

Árbitro: Testa Sergio

Villa Mitre – Ferrocarril Oeste

15:00 horas

Árbitro: Sanz Marcelo

Deportivo Madryn – Ciudad De Bolívar

15:00 horas

Árbitro: Amiconi Bruno

J .U. Universitario San Luis – Independiente Chivilcoy

16:00 horas

Árbitro: Ceballos Cesar