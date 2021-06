Donará 50 mil pesos al hospital por manejar con un carnet de conductor falso

El Ministerio Público Fiscal de Trelew representado por la funcionaria de fiscalía Verónica Alabart acordó con el imputado, defendido por Fabián Gabalachis, y mediante la aplicación del instituto de la reparación previsto en el artículo 48 del código procesal penal el hospital zonal de Trelew se verá beneficiado con una suma de cincuenta mil pesos, que deben ser entregados en forma inmediata y en efectivo.

Tal acuerdo de partes surge luego de la investigación que estuvo a cargo de la fiscal general Carolina Marín en una causa generada “a partir del hecho ocurrido en fecha que no se puede precisar, pero que data desde el 20 de mayo de 2018 y hasta las 15,45 del 5 de agosto de 2020, en oportunidad de llevarse a cabo un operativo policial realizado en la avenida Sarmiento de Gaiman en forma conjunta con personal de tránsito municipal, cuando advirtieron que Carlos Manuel Castro Blanco conducía una camioneta Amarok y a sabiendas de su carácter espurio utilizó en ese período de tiempo un carnet de conductor falso”, indicó la fiscalía.

“Dicho carnet fue supuestamente expedido por la Municipalidad de Gaiman, siendo que desde 2012 ese municipio suscribió convenio para otorgar licencia única nacional de conducir, no coincidiendo el formato del carnet aportado y con la rúbrica de una persona que desde febrero de 2018 no trabaja más en ese municipio. Una vez labrada el acta de infracción por falta de carnet de conducir, Carlos Manuel Castro Blanco se dio a la fuga dejando toda la documentación en manos del director de tránsito municipal, quien dio inmediata intervención al oficial de servicio de la seccional distrito Gaiman”, agrega la información.

El hecho se encuentra previsto y reprimido en los artículos 296 en relación al 292, segundo párrafo y 45 del código penal, como el delito de uso de documento falsificado en carácter de autor.

Durante esta audiencia se efectuó el ofrecimiento y se acordó la reparación que fue avalada en su resolución por la Jueza Ivana González, debiendo el imputado efectuar el aporte inmediato y en forma efectiva de cincuenta mil pesos, siendo beneficiado el hospital zonal de Trelew, cumpliéndose de esta forma con los requisitos previstos en el artículo 48 del código procesal penal. (Fuente: MPF)