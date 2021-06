Docentes del ISFD 803 denuncian irregularidades en concursos

La Asamblea Docente del Instituto Superior de Formación Docente 803 se manifestó en contra de los últimos concursos realizados por la Dirección General de Educación Superior (DGES) de Chubut. Según explicaron, «la responsable de la DGES no contesta ni resuelve las irregularidades planteadas por los docentes en la nota elevada de impugnación, solo se limita a autorizar la consustanciación de concursos virtuales, asunto que no fue puesto en cuestión por los profesores en su reclamo. Los afectados, que recién fueron notificados por el director del ISFD N°803 cinco días más tarde de haberse tomado esta decisión, continúan sin respuesta ante las irregularidades planteadas. Concretamente, afirman que el llamado docente virtual abierto (del jueves 04 al viernes 19 de marzo de 2021) no se encuentra encuadrado en lo normado por el vigente ROM (Resolución 138/14 SST-STR) porque la exigencia de concursar cada dos años se refiere a docentes titulares y en el sistema de Educación Superior la provincia de Chubut, no existe tal categoría. De hecho, la inexistencia de docentes titularizados constituye una deuda para normalizar el sistema educativo provincial».

Así las cosas, los docentes del ISFD madrynense expresan que «el mencionado concurso ofrece horas interinas y no titulares y la evaluación y calificación de los docentes interinos se realiza mediante un registro personal de actuación, sin explicitar la consustanciación de concurso alguno». Finalmente, la asamblea asegura que «los docentes de todas las unidades curriculares del primer año del profesorado fueron dados de baja arbitrariamente en el mes de marzo, viendo mermados sus ingresos y esperando por un largo período de tiempo una respuesta formal por parte de la dirección del ISFD N° 803, la DGES y el Área de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de Chubut, que recién hoy llega y de la peor manera. Al avasallamiento de los derechos laborales, se suma el cercenamiento del derecho estudiantil a su trayectoria formativa inicial. Hoy, cincuenta y siete estudiantes que ingresaron a principio de año, no tuvieron un solo día de clase».