Deportivo Madryn ganó 3 a 2 ante Camioneros

Por 3 a 2, el Deportivo Madryn logró este lunes una importante victoria ante Camioneros, por la 7° Fecha del Torneo Federal A de futbol.

En un encuentro en el cual al “Depo” se le complicó concretar el triunfo más de lo esperado, en el último minuto de adición, José Michelena con un gran remate desde fuera del área, le dio los tres puntos al equipo dirigido por Ricardo Pancaldo.

Tres puntos claves para los “Aurinegros”

El Deportivo Madryn consiguió este lunes otra nueva importante victoria, sumando en casa y de a tres puntos ante un duro rival que cuando se lo permitieron, jugó y creó situaciones de gol como lo fue Camioneros de Esteban Echeverría.

Por la 7° Fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A, “El Aurinegro” se impuso en el último minuto de adición, por 3 a 2 ante su par bonaerense y de esta manera, obtuvo tres puntos claves para continuar dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Con este resultado y hasta el encuentro de este martes entre Cipolletti y Ferrocarril Oeste de General Pico de La Pampa, los del “Depo” son los líderes de las ubicaciones, con 18 unidades.

El próximo encuentro de los comandados por Ricardo Pancaldo, será en condición de visitante y por la 8° programación, midiéndose ante Huracán Las Heras en Mendoza.

El partido

A los 14 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para “El Depo”, Francisco Molina, que ante la salida del arquero y con un “sombrerito”, definió para el 1 a 0 para los locales.

El equipo visitante, inquietó a los 24´, con un remate de González que con lo justo, sacó Juan Marcelo Ojeda al córner y minutos después, desde un tiro libre, ejecutado por Baggio, Gonzalo Parisi empató en 1.

Sin embargo, “El Depo” no dejaría de atacar y generar desde allí, situaciones de peligro en el área rival; tal es así, que a los 31´, desde el punto del penal, Fabio “Coco” Giménez cambió la pena máxima por gol y anotó el 2 a 1 parcial.

El segundo tiempo, fue poco claro para ambos equipos, con un “Depo” que con variantes buscó cuidar el resultado que estaba obteniendo y Camioneros, con sus cambios ofensivos llegó con más hombres al área local.

Así fue como a los 47´ ya sobre el tiempo adicional, un cabezazo de Lautaro Vassarotto, superó la defensa del arquero Ojeda y puso las cosas 2 a 2. No estaba todo dicho por parte del “Aurinegro”, ya que desde un pelotazo enviado por Alan Moreno hacia el área, fue bajado por Niell en el área, pifió en la definicion Gonzalo Rocaniere y en el rebote, llegando desde fuera del área, José Michelena, con un certero remate, marcó un gran gol que le permitió al “Depo” quedarse con la victoria y los tres puntos. Corrían 49´ minutos, pitazo final en los 50´ (el árbitro Testa había adicionado 5´) y festejo para el Deportivo Madryn que en un juego luchado y disputado, concretó tres puntos clave en este largo camino de Torneo Federal A donde busca el ascenso a la Primera Nacional.

Lo que viene

Mientras se espera por conocer la programación de la 8° Fecha del certamen, el Deportivo Madryn descansa este martes y luego iniciará su preparación para el juego ante Huracán Las Heras, en Mendoza.

Fútbol – Torneo Federal A

Resultados Fecha 7

Ciudad de Bolívar 2 – Circulo Dep. Otamendi 0

Deportivo Madryn 3 – Camioneros 2

Independiente (Chivilcoy) 1 – Villa Mitre (BB) 0

Sol de Mayo (Viedma) 1 – Huracán Las Heras 0

Olimpo (BB) 2 – Juventud U.U. (San Luis) 0

Estudiantes (SL) 0 – Sp. Desamparados (SJ) 1

Martes

Cipolletti – Ferro (Gral. Pico,LP)

Peñarol (SJ) – Sansinena

Fecha 8 – Zona Sur

Sol De Mayo Vs. Ciudad B.

Huracán LH Vs. Dep. Madryn

Camioneros Vs. Olimpo

Juv. Unida Vs. Sp. Peñarol

Sansinena Vs. Estudiantes

Desamparados Vs. Independiente

Villa Mitre Vs. Cipolletti

Ferrocarril O. Vs. Circulo Dep.