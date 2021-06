Chubut lanzó la Temporada de Invierno 2021

La temporada turística invernal 2021 en Chubut fue lanzada este miércoles en un acto en la Casa de Gobierno en Rawson. Se anunció que este sábado 26 se realizará la apertura del Centro de Esquí La Hoya, mientras que la próxima semana se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la temporada de Ballenas. Expectativa en el sector que apuesta a una recuperación tras un año de parálisis por la pandemia. Instrumentarán protocolos para el cuidado de la salud pública, aplicando medidas para mitigar los contagios.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno encabezada por el gobernador Mariano Arcioni y contó con la participación de los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor Garcia, y de Salud, Fabián Puratich, además del titular de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco.

También asistieron los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Esquel, Sergio Ongarato, y de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, así como el referente del sector turístico, Miguel Sosa, y demás representantes del sector. Además, de manera virtual, participó el vicegobernador Ricardo Sastre, representantes del sector privado-público del turismo, entre otros.

“Un día muy esperado por todos”

“Hoy es un día muy esperado por todos”, destacó el Gobernador en el inicio de su discurso y recordó cuando “en marzo del 2020, con la finalidad de mitigar la propagación del virus, la actividad turística se paró y fue una de las más golpeadas. A partir de ahí fue un largo camino y nadie estaba preparado para gobernar en época de pandemia, tomando decisiones que no convencían a todos, pero siempre fue primando la salud de todos los chubutenses y avaladas por el Ministerio de Salud”.

Arcioni señaló que “a partir de esta situación se constituyó el Comité de Emergencia para la ayuda a la actividad turística, con la Ley de Emergencia y demás medidas que fuimos implementando para ayudar y acompañar al sector. Lo hicimos con un gran esfuerzo, y a pesar de la situación que estamos atravesando económica y financieramente no dejamos de estar al lado de ustedes. También debemos agradecer al Poder Legislativo por entender y acompañar la urgencia que merecía el caso”.

Turismo, como política de Estado

El mandatario provincial manifestó que “para mí es un día especial, un momento muy particular y emotivo que la actividad turística de la provincia vuelva. Hoy se abre la temporada invernal de toda la provincia, el sábado estaremos en Esquel con la apertura del Centro de Esquí; en la semana coordinaremos con Puerto Madryn y Pirámides la temporada de ballenas. Para los chubutenses es muy importante la actividad y nosotros desde un primer momento lo tomamos como política de Estado y lo demostramos con la Ley de Turismo que ya tiene despacho de comisión y próximamente va a ser una realidad”.

“Tenemos que fomentar las actividades, el trabajo digno y sustentar las actividades de todos, ahí me van a tener trabajando al lado de ustedes. Cuando uno se empeña con la palabra, la cumple, y en mi vida no sé actuar de otra manera, sino cumpliendo con la palabra; con esfuerzo, transparencia y con responsabilidad, tomando decisiones que a veces perjudican a algún sector pero siempre es en beneficio de todos”, completó Arcioni.

Chubut pionera

Por su parte, el ministro de Turismo de la Provincia, Néstor Garcia señaló que “si bien hemos transitado un camino difícil, Chubut ha dado los pasos adecuados conjuntamente con el sector privado y con el Ministerio de Salud, mostrando que hemos sido una de las primeras provincias con 29 protocolos de sanidad aprobados por Salud. Siempre lo destaco porque hemos armado los protocolos junto al sector privado, y eso da garantía de aplicabilidad”.

“Hemos superado este verano de instancias difíciles, hoy estamos frente a una temporada de invierno donde teníamos pocas esperanzas, pero por el excelente trabajo del Gobierno Provincial, llevando adelante la campaña de vacunación, nos da un indicativo de tener la esperanza de una temporada de invierno”, remarcó.

Garcia destacó “la firme decisión del Gobernador, el acompañamiento del vicegobernador, porque fuimos la primera provincia en tener el decreto de Emergencia Turística. Como así también, el acompañamiento de la Legislatura para tener la Ley de Emergencia provincial, esta es la decisión que ha tenido este Gobierno de acompañar a este sector”.

Decisión política

Al dirigirse a los presentes, el referente del sector turístico, Miguel Sosa, manifestó “el agradecimiento por el enorme esfuerzo del Gobierno en conjunto con el Ministerio de Turismo y los prestadores de nuestra provincia. Venimos pasando momentos difíciles, pero seguimos mirando hacia adelante. Se toma la decisión de seguir adelante, creyendo en esta actividad que va a seguir generando progreso, riqueza y puestos de trabajo”.

“Tenemos un futuro distinto, mucho mejor pero sabemos que el esfuerzo es superlativo. El sector privado está muy agradecido y seguiremos acompañando al Gobierno provincial. Por primera vez, tenemos un Gobernador que toma una decisión política después de tantos años, transformando a la industria del turismo en política de Estado”, valoró Sosa.

“Estamos preparados para recibir al turismo”

En tanto, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre destacó que “estar presentando la apertura de la temporada turística, en mi caso de ballenas, pero también de nieve en la cordillera, es un momento muy grato porque luchamos y peleamos para poder lograr esto. Sabemos que vivimos una situación muy compleja a causa de la pandemia, pero con esto nace una nueva esperanza para lo cual hemos trabajado muchísimo”.

Sastre resaltó “el acompañamiento no sólo del ámbito estatal, sino también del privado, que supieron soportar las medidas que teníamos que tomar y que los perjudicaron mucho, pero que podamos anunciar la apertura de la temporada turística, nos permite demostrarle al mundo y al país que estamos preparados para recibirlos y de esa manera volver a generar el turismo como la principal economía de nuestra ciudad, comarca y provincia, para poder salir adelante definitivamente”.