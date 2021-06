Aumentan un 42% los salarios mínimos del personal doméstico

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) – una especie de “paritaria” tripartita con representación del Estado, sindicatos y empleadores – resolvió aumentar los salarios mínimos del Personal Doméstico un 42% en 4 cuotas para los próximos 12 meses, de junio a mayo de 2022. Se aplica sobre los valores de abril. Se acordó una cláusula de revisión en marzo de 2022 en función de la inflación que se alcance en ese mes.

Las cuotas son: 13% a partir de junio; 12% en septiembre; 5% diciembre y 12% marzo 2022.

Desde septiembre -no es retroactivo- se reconoce un adicional del 1% por año de antigüedad y 2% adicional por zona desfavorable – provincias patagónicas- con los sueldos de junio, acumulando un 30%. Estaba en 28%.

Este año, el sector recibió en febrero un aumento del 8% y del 10% de abril que complementaron el retraso de los aumentos acordados para 2020.

Con el 13% de junio, el sueldo mínimo de las trabajadoras de casas particulares que cumplen una jornada laboral completa y que realizan tareas generales bajo la modalidad «con retiro» pasará de $ 22.765,50 a $ 25.724 mensual. En tanto, por hora sube de $ 185 a $ 209,05. Para las “sin retiro de $ 25.315, aumenta a $ 28.605,95 mensuales. Y por hora, de $ 199,50 a $ 223,45.

Esa categoría con retiro que incluye tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar es la más numerosa del sector: comprende al 78%.

En puestos de trabajo, el Personal Doméstico es uno más numerosos del país. Según el último dato INDEC (del cuarto trimestre 2020), suman 1.478.000, de las cuales 511.000 están registradas y 967.000 no registradas.

Según Trabajo, con aportes efectivos a la Seguridad Social, en marzo se registraron 471.344 aportes de asalariados/as de Casa Particulares frente a 498.034 de igual mes de 2020. El máximo nivel de aportantes se alcanzó en octubre de 2019 con 501.319 pagos.

Por su parte, los empleadores de trabajadoras de casas particulares estuvieron excluidos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el que el Estado pagaba los sueldos de los trabajadores privados por el equivalente a entre uno y 2 salarios mínimos. Y no están incluidos en el Repro II a pesar que con las restricciones debieron pagar los sueldos de las empleadas que no pudieron trabajar.

Los empleadores alcanzados por Ganancias pueden deducir este año de la base imponible los pagos al personal de servicio doméstico y las contribuciones sociales hasta $ 167.678,40 en el año. Representa un alivio de hasta $ 58.687 en el año.

Los datos oficiales indican que en 2020 los empleadores dedujeron la suma permitida de Ganancias de 211.663 empleadas domésticas