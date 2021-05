Vildoza a poco de comenzar sus entrenamientos

El basquetbolista argentino Luca Vildoza, arribó el pasado fin de semana a los Estados Unidos, donde cumplió la cuarentena de protocolos COVID-19 y superó el último testeo que le permitirá comenzar con los entrenamientos los New York Knicks.

Mientras los Knicks están disputando su serie de Playoffs ante Atlanta Hawks, el joven marplatense realizará sus entrenos en soledad.

Luca comenzará a entrenarse en la NBA

El base marplatense Luca Vildoza, arribó el pasado fin de semana a los Estados Unidos, tras dejar España y comenzara a vivir su sueño de NBA, como nuevo jugador de los New York Knicks.

El ex Quilmes, dejó Baskonia y arregló su llegada al conjunto neoyorquino, institución que se encuentra disputando durante estos días, sus instancias de Playoffs, que tiene arriba en la serie a los Knicks ante Atlanta Hawks.

Vildoza cumplió la cuarentena que indican los protocolos COVID, realizándose a la vez varios testeos y que, este día jueves tuvo el último test que resultó negativo y que le permitirá iniciar sus entrenamientos con la camiseta de NY.

Vale destacar que esta primera serie de entrenamientos, serán en soledad, ya que no se sumará al equipo al menos hasta el momento. En tanto que para la semana próxima, tiene su turno de vacunación COVID.

Tercer juego para los Nuggets de Campazzo

En tanto, la otra serie que tiene protagonista a un argentino, es la de Denver Nuggets y Portland Trail Blazers: el equipo de Facundo Campazzo, visitará a su par de Oregón, por el tercer juego de su instancia de Playoffs de la presente Temporada de la NBA.

Vale destacar que los Nuggets, luego de caer como local en el primer juego, lo igualaron el pasado lunes con buena actuación del base argentino y este jueves, buscarán quedarse con un punto clave.

Iniciará desde las 23:30 horas, con transmisión de NBA League Pass y NBA Tv.