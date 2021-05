Trabajadores de la Salud reclaman una convocatoria del gobierno

A poco de finalizar la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, los gremios que representan a los trabajadores de la Salud solicitan que el gobierno provincial realice una nueva convocatoria: «Estamos esperando una pronta convocatoria a una reunión, estimamos que será para la semana que viene. Necesitamos una solución ya, hoy por hoy el personal de Salud está muy preocupado, con picos de contagio y muy cansados física y psicológicamente», dijo Patricia Mariezcurrena, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros de la Administración Pública (SOyEAP).

Urgente

En este contexto, Mariezcurrena pidió que «el gobierno tome en cuenta lo que está pasando y, de una vez por todas, priorice lo que tiene que priorizar y le pague la deuda al personal de Salud porque lo necesitamos con urgencia. Los trabajadores no pueden estar en el hospital recibiendo un llamado para cobrarle deudas cuando están atendiendo a un paciente, necesitan tranquilidad y pagar las deudas que les generó el gobierno».

Prioridades

Teniendo en cuenta lo ocurrido en reuniones anteriores, desde el SOyEAP remarcaron la necesidad de que en el próximo encuentro estén los ministros de Economía y Gobierno: «Apelamos a que estén estos ministros y nos puedan dar una pronta y favorable respuesta porque esta situación no da para más. Se han priorizado otros sectores, pero la crisis en la que está la provincia amerita que se prioricen determinados pagos y la Policía y Salud deben estar en el orden de prioridades». Finalmente, en el caso de que no haya acuerdo esta semana, Patricia Mariezcurrena no descartó que se produzcan medidas de fuerza una vez que finalice la Conciliación Obligatoria.