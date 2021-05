Temen pérdida de empleos por la suspensión a las exportaciones de carne

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne por el término de 30 días, como así también al paro que realizará el sector del campo a partir de este jueves en todo el país.

En diálogo con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, planteó que «es una medida totalmente fuera de lugar, creemos que esto no hace al objetivo que están buscando, que es la baja de precios».

Un antecedente preocupante

Sobre esto último, Luján fundamentó que «por el contrario, esto tiende a un aumento de precios en el mediano y corto plazo» y calificó la medida como «inconsulta con el sector, lo cual es lo que han venido haciendo», además de recordar una decisión ejecutiva similar en 2006, «la cual provocó el cierre de más de 120 frigoríficos en ese momento y de 15.000 empleos directos y 50.000 indirectos, además de que se comprobó que, en lugar de bajar, el precio de la carne creció».

«Los competidores nos van a sacar ventaja»

Por otra parte, el referente del sector rural provincial explicó: «La cadena agroindustrial de la carne representa exportaciones por USD3.000 millones al año, lo que significa para el Estado más de USD250 millones de ingreso de divisas. Entonces, el hecho de cerrar exportaciones no es solamente un problema del sector sino que afecta al país, porque perdemos credibilidad en la cadena de comercialización con el exterior: no se puede cerrar un negocio como este y mañana volver a retomarlo como si nada. Vamos a tener perjuicios y hay competidores de países cercanos que van a aprovechar esta oportunidad porque nosotros la dejamos».

Reglas «poco claras»

Asimismo, Luján expuso que «toda la cadena realmente no tiene reglas claras para poder producir, entonces cada vez se produce menos; tal es así que el propio gobernador de Santa Fe y el de Córdoba se han pronunciado en contra de este tipo de medidas porque saben que lo que va a bajar el precio no es cerrar la exportación, sino políticas adecuadas para una mayor producción» y planteó que «eso posibilita tener una carne más barata si es lo que están buscando, pero creemos que los objetivos no son claros por parte del Gobierno».

El titular de la Federación detalló que «del cien por cien de la carne que se produce, el 30% se va a la exportación, el 70% queda adentro para el consumo interno, o sea que no hay una falta de oferta».

Costos e incidencia en la góndola

En cuanto al incremento en el precio de los cortes de carne, Luján manifestó que «estamos en un país donde la inflación es de un 50% anual y los costos aumentan, la necesidad de compensar los mismos llega al precio y una menor producción, hoy en los frigoríficos, representará un mayor costo para ellos, quienes lo trasladarán a los precios» y advirtió que «las medidas tomadas no son la solución al problema».

Impacto indirecto a nivel provincial

En el caso puntual de Chubut, Luján recalcó que «el sector cárnico provincial no afecta al nacional, aunque realmente ha crecido en forma importante; la producción alcanza al 30% del consumo interno y el otro 70% es de carne que viene de afuera, no es que con nuestra producción ‘marcamos el precio'».

Además, sostuvo que «la zona de la Cordillera y los valles, tanto de Sarmiento como de Trelew, han crecido de forma importante, aunque no somos grandes exportadores de carne por lo que esta medida, no afectaría totalmente nuestra zona».

Chubut y el «Guanaco-gate»

Otra cuestión a la que hizo referencia el presidente de la Federación Rural de Chubut es la carne de guanaco: «En Santa Cruz es donde más se han adelantado y han hecho pruebas. Realmente estamos teniendo muchos problemas en el sector por la cantidad de guanacos, y en Santa Cruz se calcula que hay más de estos que ovejas. Aquí estamos llegando cerca. Hoy está demostrado y lo vemos en la realidad, más allá de las encuestas y estadísticas, cómo ha crecido la manada de guanacos y cómo continúa creciendo. Y es algo que debería trabajarse porque se ha comprobado que es una carne exótica y que podría ser comercializada tanto para el sector interno como externo. Más en esta situación económica real que tenemos».