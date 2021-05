Sastre: «Cuidarnos es la mejor manera de no poner en riesgo a la gente»

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, emitió una carta dirigida a todos los vecinos para manifestarse al respecto de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y también para expresarse sobre el contexto que estamos viviendo luego de la aparición del Covid-19.

“Atravesamos tiempos difíciles, propios de una pandemia inesperada, y con reglas a las cuales debemos ir adecuándonos a medida que pasa el tiempo. No ha sido fácil para nadie, lo sé y lo tengo claro. Para nosotros tampoco lo fue. Pero teníamos pensados para la ciudad muchísimos proyectos, y decidimos avanzar con responsabilidad y compromiso”, comenzó diciendo el Jefe Comunal.

«Queremos ver a Madryn lo más arriba posible»

Además, agregó: “Sabemos que las medidas por la pandemia, han sido antipáticas para la sociedad en su gran mayoría, pero tienen que entender que cuidarnos es la única manera de no poner en riesgo a la gente que queremos. Porque si hay algo de lo que estoy convencido, es que todos y cada uno de los vecinos y vecinas de mi ciudad, quieren lo mejor para Madryn, más allá de pensar distinto”.

En esta misma línea, Sastre sostuvo: “Quizás no coinciden en un 100% con lo que hacemos, hay cosas que deben gustar más y otras menos, pero sabemos que todos queremos ver a esta ciudad lo más arriba posible. Y hacia allí vamos”.

Continúan obras y gestiones

En otro orden, el Intendente recordó: “Hemos logrado en gestiones de las últimas dos semanas, firmar obras claves con Nación como el Acueducto y la Circunvalación, y también obtuvimos el sí de Aerolíneas Argentinas para volar al Golfo Nuevo desde julio. Se ha logrado que la materia prima que sale de nuestra ciudad, llegue nuevamente a los puertos de Brasil tras ocho años, y esa también es una gran noticia”.

“Cuando uno logra cerrar una gestión importante, no saben la alegría que eso genera por los vecinos y vecinas madrynenses. Es imposible que uno no esté feliz cuando se consigue darle soluciones concretas a la gente”, enfatizó.

Revolución de Mayo

En cuanto a la fecha patria que estamos viviendo, el Jefe Comunal dijo: “Pasaron 211 años de aquel 25 de Mayo en que hombres y mujeres que pensaban diferente, se unieron para llevar adelante una Revolución. Y se unieron porque al margen de los discursos y las preferencias, lo más ansiado para todos, era la Libertad que conseguiríamos seis años después”.

Sobre esto, agregó: “Debemos entender que aquel arrojo, ese coraje, la unión del pueblo en busca de objetivos comunes y el tirar todos del mismo carro, trajo soluciones y muchas alegrías a este país. De alguna manera, dos siglos después, el espíritu debe seguir siendo el mismo”.

«Avancemos juntos»

No obstante, reconoció: “Entiendo que haya vecinos que piensen distinto o que no concuerden en su totalidad con las medidas, soy de admitir errores, tengo autocrítica y soy el primero que dice las cosas cuando no le gustan. Ustedes saben eso. Pero intentemos nuevamente ir todos hacia el mismo lado. Cuidarse a uno, es cuidar al resto, y esos deben ser los objetivos en común más allá de los pensamientos políticos o sociales”.

Por último, en un mensaje directo a los madrynenses, Sastre remarcó: “Avancemos juntos, dejemos de lado las diferencias que nunca suman, y busquemos esa meta común para todos, con el esfuerzo de una ciudad entera. El objetivo siempre será que Madryn siga creciendo, y que más allá de las banderas, sostengamos bien en alto la de nuestra ciudad. Hagamos, entre todos, una ciudad cada vez más digna de ser vivida”.