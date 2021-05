Puratich descartó una situación sanitaria crítica en la Comarca Andina

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, trazó un análisis de la situación epidemiológica de la provincia. En diálogo con Azul Media, también hizo referencia a lo ocurrido en el Hospital de El Hoyo y la presunta falta de espacio para realizar el aislamiento de una mujer positiva de Coronavirus.

Al respecto, Puratich aclaró que «se trató de una paciente por Covid que no estuvo internada por ello, sino por el hecho de que tiene el virus y está embarazada y tenía un problema de Salud, por lo que ingresó para permanecer en observación, siendo dada de alta el domingo; eso fue lo que generó todo el conflicto» y remarcó que «es importante aclarar estas cuestiones porque todos sabemos que en el hospital no hay ‘cuatro médicos’ como dicen, además hay seis generalistas, dos pediatras; no hay que mentir para demostrar que las cosas están mal».

El trabajo de los sanitaristas

Asimismo, el funcionario sostuvo que «siempre hay que estar atentos a todo, pero el hospital (de El Hoyo) no está ‘infectado’, hay una situación de conflictividad bastante importante y sí sabemos que hay médicos que se han ‘puesto la camiseta’, sobre todo después del incendio, y que han llevado adelante toda la campaña de vacunación con más de 1.000 dosis que ya se han aplicado en la localidad; ha trabajado muy fuerte el personal médico y de Enfermería, y esta situación fue muy puntual, el domingo se le dio el alta a la paciente y se solucionó».

Hurto de vacunas en Comodoro

Sobre el hurto de vacunas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Puratich fue contundente: «Como dijimos desde un principio, la Justicia debía actuar y determinar responsables de lo que había pasado, no era cuestión de ‘echar’ a nadie a las apuradas, sí de separar del cargo a quienes habían sido protagonistas de ese hurto o ‘malversación de caudales públicos’, como es la figura que le dio la jueza. Eso fue ya determinado y en ello hay dos personas que sustrajeron las vacunas, y luego existe una cadena de responsabilidades sobre la custodia de las mismas, además de quienes las recibieron por haber ocultado la situación. Pero es importante dejar trabajar a la Justicia en tiempo y forma, investigando y hallando a los responsables».

Equipamiento para el Hospital de Trelew

Por otro lado, el Ministro de Salud habló sobre la situación epidemiológica de Trelew y Rawson: «El viernes pasado se instaló la caldera nueva en el Hospital de Trelew. Tuvimos la reunión con el equipo quirúrgico, tanto con cirujanos como con anestesistas. Se hizo una serie de pedidos que nos encargaremos de que estén resueltos esta semana. El 31 de mayo llega un equipamiento solicitado por el nosocomio de Trelew, que cuesta 170.000 dólares, se trata de un Arco en C (para la obtención de imágenes radiológicas de alta definición) y mejorará las condiciones de trabajo. También, un ingeniero revisó el equipamiento de laparoscopía y, con respecto a insumos, el problema muchas veces es de organización interna del Hospital, ya que los que se pedían no eran nada extraño», expuso.

Por dónde circula el virus

En relación al porcentaje de positivos en la localidad de Rawson, donde un muestreo arrojó un total de 6 casos positivos de 11 personas que se sometieron al hisopado, Puratich señaló que «todavía va poca gente (a testearse) en dicha localidad, incluso en Trelew» y puntualizó que «este lunes se presentó el resultado del estudio Sero Madryn, es decir, el estudio serológico de prevalencia de lo que ocurrió en 2020, y la verdad es que los resultados son muy llamativos porque la mayor prevalencia está en niños entre 1 y 15 años, cerca del 47%; y es llamativo porque tuvimos muy pocos chicos asintomáticos durante la pandemia e internados prácticamente no hubo».