Maderna dijo que en Trelew mantendrán abiertos los comercios

El intendente Adrián Maderna expresó este viernes, en el marco de la presentación del Plan Operacional COVID-19 que llevó adelante el Ministerio de Salud, que conoce la situación compleja de cada una de las ciudades, entendiendo a Trelew como parte de un conglomerado. Y por eso hizo hincapié en la importancia de “estar atentos, reforzar las medidas preventivas, y tomar conciencia individual y social”.

“Nosotros somos partícipes de la idea de seguir manteniendo el comercio abierto y queremos sostenerlo. Por eso hablamos de la importancia de cuidarnos. Hay diferentes actividades, que por una cuestión preventiva, ya desde el Ministerio de Salud nos han planteado que debemos suspender momentáneamente, como es el caso de las deportivas”, amplió posteriormente.

“En Trelew no podemos cerrar el comercio de un día para otro porque sería muy complejo desde el punto de vista económico. No tenemos que ser extremistas y sí muy cautos. Trelew no soportaría retroceder totalmente. Es imperioso cuidarnos y tener conciencia desde todo punto de vista”, subrayó en ese mismo marco.

En la mesa central, durante la presentación del Plan Operacional COVID-19, estuvieron presentes junto al intendente Adrián Maderna, el Ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich; el Subsecretario de Gestión Institucional, Mariano Cabrera; la Subsecretaria de Programas de Salud, Laura Pizzi; y el Director del Área Programática Trelew, Dr. Eduardo Ramírez.

Por otra parte, entre los demás asistentes estuvo como presentadora del estado de situación epidemiológica de la ciudad, la Dra. Teresa Strella, responsable de la Dirección Provincial de Patologías prevalentes y Epidemiología. Y asistieron también la Coordinadora de Salud de la Municipalidad de Trelew, Dra. Cecilia Vera; el Coordinador de Control y Prevención Ciudadana, Cristian Peña; el Director Asociado del Hospital Zonal, Matías Castiñeira; la Directora del nosocomio, Mariela González; El Jefe de la Unidad Regional de Policía del Chubut, Crio. Germán Lagos; además de otros integrantes de la misma fuerza; y otros organismos involucrados en las tareas preventivas y de control.

Nuevas cepas

El Ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró este viernes que “tras enviar de manera aleatoria muestras de las que tenemos confirmadas para hacer el rastreo genético del virus, ayer nos llegó la confirmación de la existencia de las nuevas cepas Manaos, Río de Janeiro, y Reino Unido, además de una denominada Andina”.

“Ya tenemos circulando estas cepas, algo que veníamos previendo, dado que ya habían recibido los informes las provincias vecinas de Río negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por lo que faltaba nuestra provincia, que ayer se confirmó. Ahora hay que reforzar los cuidados más que nunca”, agregó.

De todos modos, el Ministro de Salud, destacó que “una tranquilidad que hay que transmitir es que la vacuna es efectiva ante estas nuevas cepas. Lo que sí cambia es que estas cepas son tres o cuatro veces más contagiosas que la cepa original. Antes decíamos que una persona podía contagiar a 10 y ahora sabemos una persona puede contagiar a 30 con esta cepa. Por eso los cuidados son fundamentales”.

Tres boxes más de vacunación

El Ministro de Salud, también aseguró que se aumentará la cantidad de espacios de vacunación dispuestos en cada uno de los gimnasios en los que se lleva adelante este proceso de inoculación anti COVID-19. “Esta semana recibimos una importante cantidad de vacunas. La campaña avanza bien. Ayer ni bien terminó el discurso del presidente me llamó el Secretario de Gabinete del Municipio, Norberto Yauhar, y se puso a disposición para armar tres boxes más de vacunación en cada uno de los gimnasios. Y sumar más voluntarios al Plan Detectar para expandir la cantidad de días de funcionamiento. Hay tres patas que son fundamentales que deben marchar juntas para que sean efectivas: La vacunación, que debe seguir avanzando; El Plan Detectar, y el tercero es el Cuidado”.