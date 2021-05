Luque se reúne con Puratich para analizar la situación epidemiológica

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, mantendrá un encuentro con el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, de la que también participará el jefe comunal de Rada Tilly, Luis Juncos. Durante el mismo, se estudiarán los pasos a seguir y la posible conformación de una mesa de trabajo con la participación de entidades de salud públicas y privadas.

En ese marco, el intendente Luque manifestó que «tenemos una enorme preocupación en un contexto cada día más difícil desde el punto de vista sanitario, porque si creemos que lo que sucede en el AMBA no nos va a llegar a nosotros y por eso no tenemos que extremar los cuidados, vamos a encontrarnos en una situación compleja. Vamos a

esforzarnos para salir adelante en estos meses que vienen, que serán complicados».

«Este lunes nos vamos a reunir con el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich. Además, le solicité un encuentro con los sectores públicos y privados de la salud para conformar una mesa de trabajo como la que teníamos anteriormente, lo que permitía estar más organizados», explicó.

En ese sentido, el jefe comunal señaló que «queremos obtener información fidedigna por parte de los sectores oficiales, que son las direcciones de los hospitales y los representantes de las clínicas privadas, para saber concretamente las capacidades que existen actualmente y cómo está todo el resto del sector sanitario, ya que cuando se tomaron medidas el año pasado se suspendieron cirugías programadas y prácticamente sólo se atendieron urgencias de patologías no Covid. Para ir planificando los pasos a seguir, debe saberse con precisión con cuántas camas cuenta el sistema de salud pública provincial y el sector privado, y cuál es la cantidad de personas en situación de asistencia respiratoria mecánica», concluyó Luque.