Los Nuggets arriba en la serie ante Portland tras gran actuación de Campazzo

El tercer juego de la serie de Playoffs de NBA entre los Portland Trail Blazers y los Denver Nuggets, fue para el equipo de Colorado, que con una gran actuación de Facundo Campazzo, se impuso por 120 – 115.

El base argentino nuevamente dio que hablar por sus asistencias y por su vocación ofensiva, como así también con sus números: 11 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 rebotes y 1 tapa. Este sábado será el Juego N°4.

Juego 3 con ventaja para los Nuggets

En el tercer juego de la serie de Playoffs de la presente Temporada de la NBA, Denver Nuggets se quedó con un triunfo vital ante Portland Trail Blazers por 120 a 115 en su visita al Moda Center.

De esta forma, el equipo que integra el base argentino Facundo Campazzo, recuperaron el factor localía para lo que resta de la serie. Incluso, para el armador cordobés fue, tal vez, su mejor presentación en el certamen, destacándose desde el rubro asistencias hasta en su labor ofensiva, aportando también en cuanto a puntos en más de 30 minutos en cancha.

Los dirigidos por Mike Malone tuvieron un arranque errático y la defensa física de los locales les generó problemas. Campazzo fue el único que encontró puntos en los primeros minutos y la ventaja inicial fue para los anfitriones. Tras un tiempo muerto, aparecieron los triples de Nikola Jokic y Aaron Gordon para volver a meterlos en partido. La continuidad de ese buen momento les valió una buena diferencia antes el primer descanso, culminado en 30-39.

La segunda unidad de Denver ingresó en el segundo cuarto y les costó en el arranque, sobre todo en ofensiva. Con muy poco, Portland se acercó nuevamente en el marcador. La reacción llegó con el regreso del base argentino y el pivote serbio, que con un par de acciones ofensivas frenaron la levantada. De todos modos, no pudieron quebrarlo. Apareció finalmente Michael Porter con puntos importantes, pero siempre hubo respuesta, cerrando con un marcador de 59-64.

En el inicio del tercer parcial, las combinaciones de Campazzo y Jokic, uno asistiendo y el otro anotando, construyeron nuevamente una diferencia tranquilizadora. Damian Lillard, pese a no estar tan encendido como en otros juegos, castigó con penetraciones y mantuvo las expectativas de los locales. Nurkic se hizo grande en la pintura y, a base de segundas oportunidades, generó dudas en los Nuggets, para terminar este capitulo por 79-84.

Denver se mantuvo en el último parcial de la mano de la segunda unidad, que jugó muy mal pero logró sostenerse. Después de tanto intentar, los Trail Blazers lograron poner el partido en igualdad de la mano de un tremendo parcial de Carmelo Anthony. Cuando todo era de los locales, apareció un héroe inesperado. Austin Rivers metió tres triples al hilo para comenzar a sentenciar la historia. Lillard no se rindió y los metió nuevamente en la discusión, pero el 25 de los Nuggets metió uno más para ponerle la guinda a su partido.

Fue triunfo de los Denver Nuggets en condición de visitante, por 120 – 115 ante los Portland Trail Blazers, alistándose ahora para el cuarto juego de la serie, a jugarse este sábado.

Campazzo, cerró su planilla con 11 puntos (1/3 en dobles, 2/6 en triples y 3/4 en tiros libres), 8 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapa en 32m05s de juego.