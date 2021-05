La industria pyme se mantiene 17,1% debajo de 2019

En la comparación interanual respecto de abril de 2019, no hubo ningún sector que haya fabricado más el mes pasado que dos años atrás. Si bien en abril de este año, hubo un rebote de 76,9% anual comparado al 2020, resulta insuficiente para recuperar los niveles pre-pandémicos. Así lo revela un informe de CAME sobre elaboración de las pymes industriales.

En abril 2020, la elaboración de las pymes industriales había caído 53,1% anual, con lo cual era esperable una recuperación fuerte en las tasas de variaciones, a pesar de que todavía el 55% de las empresas relevadas declaran que su situación es entre “regular” y “mala”.

Esa apreciación se debe a que, comparando la producción de abril pasado con la del mismo mes de 2019, resulta 17,1% inferior.

A pesar del rebote, fue un mes de mucha incertidumbre para las pymes, por la llegada de la segunda ola del covid-19. Desde mediados de abril, algunos pedidos comenzaron a frenarse y finalizó con una caída de 1,4% frente a marzo.

Con ese resultado, en el primer cuatrimestre del año la industria manufacturera pyme acumula un crecimiento de 14,8% frente al mismo periodo del año pasado, pero está 9,1% debajo del primer cuatrimestre de 2019.

Todos los ramos relevados subieron en la comparación anual, observándose los mayores incrementos en Productos electrónico, mecánicos e informática (+262,1%), Textiles (+188,8%) y Productos de metal, maquinaria y equipos (+179,1%).

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes del país. El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 66,7 puntos en abril, frente a 67,6 en marzo y 37,7 en abril del año pasado.

Industria nacional

A pesar de que los niveles de consumo interno vienen muy rezagados, “las restricciones para importar están siendo de ayuda para el productor industrial, en un contexto donde el sector agropecuario viene creciendo fuerte y traccionando sobre otros vinculados como metalmecánica, material de transporte, productos de madera, cartón o maquinaria y equipo”, revela el informe de CAME.

Si bien la producción sigue por debajo de 2019, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 66,8% en abril, según el promedio declarado por las industrias medidas. El nivel fue bastante superior al de abril 2019 (57,5%). El 57% de las firmas relevadas trabajaron dicho mes con más del 70% de su capacidad instalada.

“De todos modos, hay que tener en cuenta que en el último año no pocas empresas redujeron sus instalaciones, ya sea porque debieron achicar sus negocios, porque la maquinaria en mal estado no fue reparada, o porque vendieron capital, entre otras cosas. Un caso es Calzado y marroquinería, que en promedio trabajó con el 70% de su capacidad instalada, a pesar que todavía su producción es 40% inferior a la de abril 2019”, exponen desde la entidad que nuclea a las pymes argentinas.

Los números

En abril, la elaboración en todas las ramas industriales pymes encuestadas estuvo por debajo de 2019. La menor diferencia ocurrió en: Alimentos, que creció 13,8% anual en abril, pero se ubicó 4,1% por debajo de 2019; Químicos, que aumentó 33% se mantuvo 10,9% debajo de abril 2019; y Papel cartón, edición e impresión, que prosperó 44,2%, pero mantuvo una brecha de 15,2% contra abril 2019.

En el otro extremo, hay cinco sectores que, a pesar del fuerte rebote anual de abril, aún mantienen una brecha alta frente a abril 2019. Además del caso mencionado antes de Calzado y marroquinería, están: Textil, que se mantiene 23,5% debajo de 2019, o Material de transporte, con una distancia de 21,6%.