La Cumbre abordó los desafíos para recuperar el deporte en la pandemia

En su tercera jornada, los y las integrantes reivindicaron la interacción entre países y expusieron los esfuerzos para que el deporte pueda continuar avanzando aún en tiempos de COVID-19.

La secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, junto al jefe de Gabinete de la Cancillería argentina Guillermo Justo Chaves inauguró la tercera jornada de la Cumbre del Deporte que se desarrolló por primera vez en nuestro país y de forma virtual con la participación de representantes de 48 naciones y organizaciones internacionales.

El deporte sudamericano y mundial se encontró vía virtual

En el Palacio San Martín, Arrondo subrayó que “el deporte ha dado respuesta a lo largo de la historia para recomponer el tejido social, de los daños físicos y psicológicos. Y es un factor determinante para contrarrestar los efectos de la Pandemia”.

En tanto, Chaves resaltó que “los problemas que hoy enfrenta la humanidad no reconocen fronteras y lo que demandan como respuesta son dos mecanismos que están enraizados en la cultura del deporte: la cooperación y la solidaridad”.

En la última jornada, que fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Deportes de la Nación, se abordó la temática de los desafíos del deporte en la pandemia y el presidente de Panam Sports, Nevel Ilic, remarcó “la importancia de trabajar en lo mental con los y las deportistas” y afirmó que las entidades están “realizando el máximo esfuerzo para que las competencias importantes no se suspendan”.

Por su parte, la representante de la OMS Roberta Andraghetti enumeró herramientas para afrontar la pandemia y justificó “el accionar de cada uno de los países, que tiene que ver con cuán comprometido está su sistema de salud”. En tanto, el representante de la Unión Europea, Vítor Pataco, destacó el trabajo realizado por los países de dicho continente “para buscar recuperar el deporte en este contexto” y finalmente el representante de la UNESCO, Andrés Morales, ponderó “la gran capacidad de colaboración y de articulación entre actores de diferentes países que antes no se daba” y se entusiasmó con “poder mantener este grado de interacción cuando ya no tengamos pandemia”.

También participaron del encuentro el vicepresidente de Panam Sports Mario Moccia, la directora Nacional de Gestión Federal del Ministerio de Turismo y Deportes, Jimena Villegas; y el director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Cancillería argentina, Conrado Carrasco Quintana.

Las tres jornadas de la Cumbre del Deporte contaron con presentaciones y asambleas del Consejo Americano del Deporte (CADE), el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), el Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE) y el Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte (CONSECADE).