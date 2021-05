La “Chechu” se enojó con Quiroga

La exministra de Familia y diputada MC, Cecilia Torres Otarola, considera que las expresiones del dirigente gremial, Guillermo Quiroga, “son carentes de veracidad, así como configuran hasta cierto punto un agravio a mi persona y honra”. Puesto que esas declaraciones se publicaron en este Diario, compartimos su versión. “Sí percibo mis haberes conforme lo establece la ley como agente de planta permanente del Ministerio de Salud. Actualmente me encuentro con solicitud de cambio de asiento de funciones al Hospital de Rawson, el cual, no se resuelve desde el 4 de agosto del 2020, existiendo incluso una solicitud de pronto despacho ante el Ministerio desde el 26 de marzo del 2021 y el cual no ha sido respondido”, asegura Torres Otarola. “Nunca e sido sumariada, mi hoja laboral es impecable, y si he sido investigada, ha sido a instancias mías, para que pueda aclararse todo cuanto se me imputa, no siendo hasta el día de la fecha, procesada, y mucho menos condenada. Por si algún distraído se le escapa, se es inocente hasta que la justicia establece lo contrario, siendo de remarcar que, de todo lo actuado, la Justicia no ha encontrado nada de que responsabilizarme, por ende, no corresponde sumario, o inhabilitación alguna”, afirma la exfuncionaria que desde agosto 2020 percibe su salario sin que le asignen funciones, según sus propios dichos. “Efectivamente mi asiento de funciones original es el Hospital de Trevelin, pero al mudarme a la ciudad de Rawson junto con mis hijos he pedido el correspondiente pase que el Ministro de Salud se niega a firmar, mi cambio de asiento de vida, se corresponde con temas familiares, buscando una mejor calidad de vida para mis hijos y familia, en razón de problemas de índole familiar con el padre de los mismos”, aclara en otro párrafo de su descargo que envió a este Diario. “Quiroga, sin duda alguna, comenzó una campaña política en mi contra. Pensando, que todos estamos en el mismo camino pero, me gustaría decirle que, como referente de Ate trabaje para la gente y ponga sus energías en eso. Hoy, no es el momento de acusar para lograr acuerdos políticos. Por si no se enteró quiero refrescarle que estamos en guerra contra un virus y, lo más importante, el hambre y necesidad del pueblo de Chubut”, afirma Torres Otarola en su comunicado, del que hemos reproducido solo aquellos pasajes textuales (ortografía incluida) que atañan a la publicación de este Diario.