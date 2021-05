El PJ acuerda ponerse de acuerdo

La ciudad de Trelew fue este jueves el lugar elegido para una suerte de “cumbre peronista”, con el objetivo de alcanzar la tan mentada unidad de cara a las elecciones legislativas 2021 y con cierta perspectiva para 2023. Desde el distrito con más electores, Comodoro Rivadavia, llegó el presidente del PJ, Carlos Linares, el intendente Juan Pablo Luque y el empresario Cristóbal López. El cónclave contó además con la participación del intendente de Trelew, Adrián Maderna, el empresario Jorge Aidar Bestene, y los referentes, Gustavo Mac Karthy y Norberto Yauhar. El plantel se completó con el vicegobernador Ricardo Sastre y su hermano, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. Según el vocero oficial del encuentro, la razón por la cual fueron solo estos los asistentes responde a la situación sanitaria, que prohíbe reuniones masivas. Sin embargo, resulta interesante cómo se erigen en representantes del PJ al punto de asegurar que la reunión fue para definir que, se hará lo necesario para lograr la tan mentada unidad de cara a las elecciones 2021 y 2023. Pero no nos adelantemos, porque en realidad no hubo definiciones en ese sentido, ya que serían varios los interesados en integrar la boleta de las legislativas, y habría más precandidatos que cargos, especialmente porque, mal que les pese, no pueden ignorar la paridad de género en las listas. Por cierto, aseguran que entre los convidados al encuentro estaba Nancy González, pero como había sesión en el Congreso, no pudo participar. Pero tampoco participaron otras mujeres, y otra vez la explicación fue “la pandemia”. De acuerdo al vocero del encuentro, el objetivo era acordar que van a tirar todos juntos del mismo carro. Nunca mejor usada la metáfora porque el peronismo tiene mucho terreno que recuperar después del resultado electoral de 2019, la repatriación de dirigentes y el actual escenario pandémico. Según trascendió, semanas atrás, los comodorenses habrían tenido un encuentro con dirigentes sindicales a fin de avanzar en el mismo sentido unificador, y una reunión similar hubo entre los Sastre, Maderna y el dirigente de Luz y Fuerza. Al parecer, la próxima semana será el turno de la cordillera, más precisamente Trevelin, donde se reunirían con referentes cordilleranos y no se descarta la presencia de Santiago Igón, lo que incluiría a La Cámpora en el armado. Este viernes los valletanos mantendrían contacto José Arrechea, presidente del Congreso partidario. En cuanto a Julián Leunda, ya es un hecho que está en la lista de los candidateables, pero habrá que ver cómo reaccionan los veteranos. Así las cosas, el PJ brega por la unidad, pero estarían sobrando postulantes para los cargos a ocupar. Los intendentes son los que tienen chance de traccionar votos, mientras que los demás protagonistas del cónclave, recogerían más rechazos que voluntades. Por el momento no se llegó a ningún acuerdo sobre las candidaturas, y como viene la mano, quizá terminen saliendo por sorteo o licitación, porque en las filas del PJ está haciendo falta recambio generacional, pero en serio. De hecho con los protagonistas de las últimas horas, la próxima reunión podrían convocarla al pie del Dinosaurio que engalana el ingreso a Trelew. En resumidas cuentas, los muchachos acordaron que tienen que ponerse de acuerdo.