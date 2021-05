Dos años de prisión en suspenso para Chocobar

El policía Luis Oscar Chocobar fue condenado este viernes a dos años de prisión en suspenso por el «homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”, de un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, que también dispuso para Chocobar una inhabilitación especial por cinco años para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego.

Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, que darán a conocer los fundamentos del fallo el 10 de agosto, lo consideraron autor del «homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber» en perjuicio de Juan Pablo Kukoc (18), con lo que coincidieron con el delito que había solicitado la fiscal del caso, Susana Pernas.

«El corazón se me quiere salir porque la verdad, es muy injusto. Estoy tranquilo porque la gente acá me apoya, la gente que me quiere y los que me conocen, saben quién soy», dijo Chocobar (34) en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde recibió un abrazo por parte de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que llegó hasta allí para brindarle su «apoyo».

A su lado, su abogado defensor Fernando Soto afirmó que los jueces “se han equivocado” y “fallaron en contra de las pruebas de la causa”, al tiempo que adelantó que apelará el fallo, al que calificó como “algo negativo”.