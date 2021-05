¿Dónde está “Cacho”?

Trabajadores del Ministerio de Economía de paro y en estado de Asamblea hasta que les abonen los sueldos adeudados. Reclaman que les digan cómo y cuando se cancelará la deuda. El personal de la cartera de Hacienda sostiene que observan como se alcanzan acuerdos con otros sectores y quienes liquidan los sueldos de todos los estatales no obtienen respuesta del ministro Oscar Antonena, a pesar de que éste tiene su oficina en el mismo edificio. Si bien los trabajadores no lo expresaron abiertamente, no cayó bien que “Cacho” cerrara el primer acuerdo nada más, ni nada menos que con la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). Ante el sombrío escenario financiero de la provincia, los empleados del Ministerio de Economía, aseguraron que las medidas que adopten no podrán en riesgo la liquidación de sueldos, pero no habrá otras actividades administrativas hasta que reciban respuestas a sus demandas. Por cierto, mientras los trabajadores se manifestaban en el edificio de Economía, “Cacho”, brillaba por su ausencia.