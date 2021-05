Dique Ameghino: Hallan cuerpo flotando y realizan pericias para determinar la identidad

Sobre las primeras horas de este martes, un cuerpo fue hallado en el embalse del Dique Ameghino; personal de Criminalística realizará pericias para determinar si, efectivamente, podría tratarse de Brian Muñoz, el joven visto por útima vez en la zona el pasado 1 de enero y cuya búsqueda permanece activa.

En diálogo con AzM Radio, el director de Defensa Civil provincial, José Mazzei, contó que «en horas de la mañana, un civil comunicó a Policía que había visto un cuerpo flotando en las proximidades del murallón, así que se están haciendo las tareas para poder contenerlo, arrimarlo hasta algún lugar donde Criminalística pueda trabajar, y una vez que se tomen las medidas necesarias, extraerlo del agua y continuar con los peritajes necesarios».

Consultado sobre la identidad del cuerpo hallado, el funcionario fue cauteloso y explicó que no podría confirmarse que se trata de Bruno Muñoz «hasta que no se lleven a cabo las pericias correspondientes»; no obstante, se trata de la única persona desaparecida en la zona. «De todos modos me comuniqué con los familiares para que estuvieran al tanto».

Muñoz había sido visto por última vez en la zona el pasado 1 de enero: «Les pedí particularmente (a los familiares) un tiempo para poder trabajar y luego, si quisieran acercarse, que lo hicieran ya que los vamos a necesitar. El cuerpo se está reteniendo en un lugar de la orilla para que Criminalística haga las tareas que corresponde», sostuvo Mazzei.