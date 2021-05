Crece el conflicto por los vuelos a Estados Unidos

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos restringirá las operaciones de Aerolíneas Argentinas en ese país como consecuencia, según ellos, de las decisiones que adoptó la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), que a su vez limitó el tráfico aéreo entre los dos países, asegurando que representa un “menoscabo a los derechos de operación de los transportistas de Estados Unidos con relación al Acuerdo de Transporte Aéreo que vincula el país con la Argentina”. La ANAC está “denegando la oportunidad justa e igualitaria de ejercer esos derechos de explotación”, advirtieron.

“Desde febrero de 2021, los operadores combinados de Estados Unidos y Argentina han sido sujetos a reducciones forzadas por parte de ANAC de sus horarios de pasajeros de entre 33% y 66%, comparando con enero de 2021, el último mes antes de que comenzaran las restricciones. En ciertos casos, los transportistas estadounidenses se vieron obligados a cancelar vuelos por completo porque ANAC ofreció slots de llegada que no eran viables desde el punto de vista operativo o comercial”, explicó el DOT.

“El 13 de abril de 2021, el Departamento envió una carta al Administrador Nacional de Aviación Civil (ANAC) de la Argentina, indagando sobre la metodología que ANAC utilizó para aplicar las reducciones en el servicio de pasajeros según lo requerido por las Decisiones Administrativas en las distintas aerolíneas operando en el mercado. El Departamento y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires también participaron en diversos contactos con ANAC que no fueron concluyentes. El 10 de mayo de 2021, el Departamento recibió una respuesta a su carta que no ofrecía información adicional de ANAC sobre si estaba aplicando las restricciones a las líneas aéreas de forma no discriminatoria”, agrega el DOT.

Aerolíneas Argentinas y la orden del DOT

Como consecuencia de lo expuesto, el DOT le exige a Aerolíneas Argentinas que presente antes del próximo 24 de mayo el detalle de sus próximos vuelos programados, incluidos los que puedan realizarse en código compartido e involucrando cualquier punto de Estados Unidos. En él debe detallarse además el tipo de avión que se utilizará, cuál será la frecuencia de operaciones, el detalle del aeropuerto específico al que planea volar y la hora de arribo y partida. Y desde ahora, deberá hacer la misma presentación detallada, al menos un mes antes de cada vuelo.