Cors y Falcón convocan al básquetbol chubutense

El próximo fin de semana, durante tres jornadas, el básquetbol chubutense convocará a sus jugadores infantiles y juveniles, para participar de las Jornadas de Tecnificación dictadas por la entrenadora Laura Cors y el coach Sebastián Falcón.

La actividad, tendrá lugar en el Gimnasio del Club Racing de Trelew, con más de 40 inscritos hasta el momento. Será bajo protocolos, divididos en grupos y entrenando por turnos.

Tres jornadas de puro básquet con coach de primer nivel

Durante tres jornadas, entre viernes, sábado y domingo, se realizará en el Gimnasio del Club Racing de Trelew, las Jornadas de Tecnificación de Básquetbol, que estará a cargo de los entrenadores Laura Cors y Sebastián Falcón.

El Diario WEB habló con el Coordinador de básquetbol de “La Academia”, Ariel Gibbon, quien comentó detalles al respecto de los entrenamientos intensivos que contará con presencia de deportistas locales y llegados desde distintos puntos de la provincia.

Consultado por cómo se dio el nexo para la realización del evento, Gibbon explicó que “tomó contacto con nosotros el representante del campus, que justamente a través de Martina Torres, les surgió la inquietud de venir a esta zona. Esto sucedió el 2020, pero después pandemia y la situación que se dio, que nos obligó a suspender lo planificado. Retomamos el contacto a principios de este año para ver que hacíamos”.

El entrenador del club racinguista, agregó que “nos propusieron venir a hacer Jornadas de Tecnificación. Se trata de entrenamientos comunes, abiertos a los inscriptos, donde se trabajan contenidos técnicos del básquetbol”.

En cuanto a los capacitadores, Gibbon destacó que “Laura Cors tiene vasta experiencia en esto como para dictar los entrenamientos muy intensivos”. Vale destacar que viene ser una de las coach del equipo de Liga Nacional, Bahía Basket, con anteriores pasos en equipos como Lanús e incluso como entrenadora de la Selección Argentina Juvenil. “Sebastián Falcón es su co equiper muy capacitado en el tema”, sumó.

Detallando sobre el evento, Ariel Gibbon explicó que “será el 22, 23 y 24 de mayo. Son sesiones de entrenamientos, en las que cada chico o chica participante tendrá hora y media de entrenamiento por la mañana y otra hora y media de entrenamiento por la tarde. En total 3 horas por día, durante las tres jornadas. Serán 9 jornadas de puro entrenamiento técnico”.

Serán parte de estas Jornadas de Tecnificación, jugadores y jugadoras en categorías desde Mini básquet hasta la U21; siendo hasta el momento más de 40 deportistas inscriptos.

Un club que potencia el femenino

Racing de Trelew, es uno de los clubes valletanos que apuesta fuerte al crecimiento del básquetbol en la rama femenina, por lo que consultado al respecto, Ariel Gibbon destacó que “nosotros tenemos una apuesta muy grande con la categorías Femeninas. Tenemos a la primera entrenadora mujer dirigiendo formativas masculina, como lo es Agustina Bilancioni, es Nivel 2. Ella está trabajando con varones. Tenemos una apuesta fuerte con femenino, con categorías U1, U15 y Primera. La intención nuestra es formar Mini básquet femenino, estamos trabajando para eso”.

Para Gibbon, la presencia de Laura Cors permitirá potenciar al básquetbol de las damas, al decir que “Laura es una entrenadora de primer nivel, entrenó Liga Nacional. El hecho de ser una mujer que está dirigiendo varones, también captará muchas nenas. Nos ayudará a potenciar lo que queremos desarrollar que es el básquet femenino”.

Para toda la provincia

El coach de “la Academia” destacó que el campus “está abierto a chicas y chicos que juegan al básquet de la zona y la provincia. Tenemos inscriptos de Puerto Madryn, Rawson e incluso de Comodoro Rivadavia. Tenemos 90 cupos disponibles”.

Por último, para inscribirse, de cara a las inscripciones que cerrarán el jueves 20, Gibbon destacó que “se hacen on line, en la página www.cors-falcon.com.ar”, valorando a la vez que “estamos muy contentos, tenemos muchas expectativas. En el club hace mucho que no se hace una actividad así”.

“En el básquet de la zona viene todo muy tranquilo, ya que no tenemos competencias oficiales. Teníamos un poco de temor de organizarlo por restricciones sanitarias, pero como son jornadas de entrenamiento, podemos entrenar”, finalizo el entrenador de Racing sobre las Jornadas de Tecnificación de Básquetbol que el próximo fin de semana se realizará en el club “académico”.