Continúa Roland Garros con el debut de “Peque” Schwartzmann

Este martes, continuará la participación de los jugadores argentinos en la Primera Ronda del Grand Slam de Rolan Garros en Francia.

Será turno del debut de Diego Schwartzmann, Facundo Bagnis y Federico Coria, más Horacio Zeballos y “Cachi” González. Este lunes, ya quedaron eliminados Nadia Podoroska y Francisco Cerúndolo.

Martes de Roland Garros

La acción del Grand Slam de Francia, Roland Garros, continuará este martes para los representantes argentinos tanto en modalidad Singles como en Dobles.

Entre la programación de este día, jugarán en segundo turno Facundo Bagnis (104º) ante el invitado local Benjamin Bonzi (116º), Federico Coria (94º) frente al español Feliciano López (62º) y Diego Schwartzman (10º) enfrentará al taiwanés Yen-Hsun Lu (680º), ambos en el tercer turno.

Vale destacar que la jornada comienza a las 6 de la mañana hora Argentina.

En tanto, también habrá competencia en la modalidad Dobles: Horacio Zeballos junto con el español Marcel Granollers se medirán ante los polacos Szymon Walkow y Hubert Hurkacz; Andrés Molteni y el dinamarqués Frederik Nielsen enfrentarán al croata Iván Roig y al eslovaco Filip Polasek; Machi González y el italiano Simone Bolelli jugarán frente a los estadounidenses Taylor Fritz y Mackenzie McDonald.

El lunes, eliminada Podoroska

Este lunes, la tenista rosarina Nadia Podoroska, disputó su encuentro por Primera Ronda y fue con derrota ante la suiza Belinda Bencic: la joven argentina, número 42 del ranking WTA, cedió por 6-0 y 6-3 ante su par ubicada en el 11° puesto del ranking.

No todo está terminado para Podoroska, ya que forma parte del cuadro de dobles, donde tendrá como pareja a la rumana Irina-Camelia Begu.

Post encuentro ante la suiza, Nadia Podoroska se refirió a la prensa al decir que “la idea es jugar con Horacio (Zeballos) los Juegos Olímpicos y si podemos en torneos previos. Hablamos de jugar en Roland Garros y Wimbledon, pero tengo prioridad en el single”.

A la vez, sumó que “voy a ver cómo me va acá en el doble y, en caso de llegar a la segunda semana, para jugar el doble mixto lo voy a hacer, sino jugaré otro torneo en singles la semana que viene”.

“Me siento bien, siento que vengo jugando bien y que mi confianza la vengo manteniendo. Creo que hoy me toco una rival muy dura y también para las primeras rondas cuando se trata de buscar ritmo”, analizó.

A la vez, destacó que su rival “empezó muy derecha. Si bien no hice mi mejor juego, creo que fallé y no pude entrar en ritmo. No creo que sea un tema de confianza ni pienso que este partido me saque confianza».

En tanto, entre otras de las presentaciones de los argentinos, se destaca que Federico Delbonis avanzó a la segunda ronda después de vencer 6-1, 2-6, 6-0 y 6-1 a Radu Albot de Moldavia.

Su próximo rival será Pablo Andújar de España, que ayer derrotó a Dominic Thiem de Austria después de estar 0-2 abajo en sets.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, que ingresó como lucky loser, en su primer partido en el cuadro principal de un Grand Slam perdió 6-3 6-4 6-3 con Thiago Monteiro de Brasil.

Otros triunfos nacionales

En su inicio en Roland Garros, Guido Pella (59º) se impuso al colombiano, proveniente de la qualy, Daniel Galán (106º) por 6-3, 7-6 (4) y 7-5. De este modo, ganó su tercer partido de la temporada – viene sufriendo molestias en su cadera – y accedió a la segunda ronda donde se medirá ante el estadounidense Marcos Giron (82º).

En tanto que Primera Ronda, Juan Ignacio Londero perdió 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2 con Cristian Garín de Chile.