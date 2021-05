Comodoro Rivadavia: Luque encabezó acto por la Revolución de Mayo

Afectado por el contexto epidemiológico que impide la aglomeración de personas, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, honró a los héroes de la patria en un sencillo homenaje en la Plaza San Martín, junto al viceintendente Othar Macharashvili e integrantes de las fuerzas.

“Lamentablemente por segundo año consecutivo no podemos hacer el típico desfile patrio que tanto nos caracteriza a los comodorenses para recordar a los héroes por las calles de la ciudad”, expresó el intendente Juan Pablo Luque al finalizar el acto que duró pocos minutos luego del izamiento de la bandera nacional.

Agradecimiento al personal de Salud

En este contexto, Luque advirtió que “decidimos protocolarmente hacerlo con muy pocos funcionarios y con las fuerzas militares, teniendo en cuenta que estamos planteándole a la sociedad la situación que estamos viviendo y que necesitamos que no haya reuniones”.

Por último, aprovechó este día patrio para “agradecerle a los profesionales de la salud que están haciendo un esfuerzo enorme desde que comenzó esta pandemia, ya sea en los hospitales y clínicas, centros de salud y nuestros equipos en los centros de testeo y vacunatorios para salir adelante, que esperamos que sea pronto”.

Más testeos en los barrios

Respecto a la administración de la pandemia, el intendente comentó que “hemos aumentado la cantidad de lugares para testear. Admeás del puesto fijo en la Sociedad Rural, el centro móvil en Ciudadela ha sido acertado porque es una zona estratégica y se ha acercado mucha gente”. En ese marco, adelantó que “ahora nos trasladaremos al club Belgrano cerca de Fracción 14 y 15, Abel Amaya, 30 de octubre que también contempla una barriada grande pero en zona sur”.

Piden que vecinos «vayan a vacunarse»

Por otra parte, mostró su preocupación por la cantidad de gente que no está yendo a vacunarse, pese a que los vacunatorios funcionan todos los días y se convoca continuamente: “Durante la última semana, de 500 turnos, solamente 180 personas fueron a vacunarse. Eso significa que hay personas que no están mirando los mails o atendiendo el teléfono. No podemos atrasarnos con la vacunación y necesitamos que las personas convocadas concurran el día y la hora prevista porque así salvamos una cantidad de vidas importante”.

«Un país mejor y una Patagonia más fuerte”

En otro orden, al cumplirse 18 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, el intendente destacó su rol en la formación política y en el crecimiento de la región.

“Fue una persona importantísima para quienes seguimos su legado, su llamado a una nueva generación a involucrarse en la política. Parecía impensado que un patagónico llegue a presidir la Argentina y que la Patagonia deje de ser el patio trasero de la Argentina y pase a ser uno de los lugares más productivos de la Argentina. Néstor nos hizo soñar con la posibilidad de tener un país mejor y una Patagonia más fuerte”, valoró.

Ver más allá

“Ese proceso que comenzó él continúa vigente, y en ese contexto hay muchos dirigentes patagónicos que han podido tener visibilidad. A veces los patagónicos criticamos a nuestros propios dirigentes y creo que tenemos que apoyar más, llevar un mensaje de esperanza hacia nuestra gente que nos permita seguir potenciando a la Patagonia”, sentenció.