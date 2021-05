Comodoro: Avanza el plan de vacunación en embarazadas y menores

Este viernes no hubo feriado para la Secretaría de Salud. En los gimnasios municipales 2 y 4 se vacunó contra el Covid-19, con turnos otorgados y convocatoria abierta a los mayores de 70 años; mientras que en los Centros de Atención Primaria de la Salud de Km 3, Km 5 y Km 14 se aplicaron dosis antigripales y del calendario a gestantes y niños menores de 2 años.

En continuidad con el programa diario de vacunación nacional contra el covid-19 que la Municipalidad lleva adelante en conjunto con el Área Programática Sur del ministerio provincial y voluntarios de Cruz Roja y UNPSJB, este viernes se aplicaron dosis no solo a las personas con turno correspondiente, sino también a mayores de 70 años -sin turno y por orden de llegada- que no hubieran recibido la 1° dosis.

Nueva jornada de inmunización

En paralelo, también personas con factores de riesgo de 18 a 59 años y mayores de 60 con turno lo hicieron, aplicándose 411 dosis de Sputnik V en el gimnasio N° 2 (zona sur) y 340 primeras dosis en el Gimnasio Municipal N° 4 (zona norte).

Al mismo tiempo, en tres CAPS de zona norte, se desarrolló una nueva jornada de vacunación antigripal, en donde el personal de sanidad municipal colocó un total de 171 dosis antigripales a embarazadas -en cualquier trimestre de gestación- y a niños de 6 a 24 meses de edad en los centros ubicados en los barrios General Mosconi, Presidente Ortiz y René Favaloro.

“Inmunizar a la mayor cantidad posible antes del invierno”

En lo relativo a la apertura de distintos CAPS en la zona norte de la ciudad, el secretario de Salud, Carlos Catalá indicó que “lo que buscamos desde el Municipio, es asegurarle a la gente la accesibilidad y esto lo logramos generando acciones de salud cerca de sus casas. Así como se vacunó en zona sur la semana pasada, este viernes, se buscó trabajar con en zona norte”.

“Nuestro objetivo es recuperar el porcentaje de vacunas correspondientes al calendario. En este caso la población objetivo designada fueron niños y embarazadas junto al personal de salud, que ya recibió la vacuna”, sostuvo.

Más de 100 dosis por jornada

En tanto al hacer un balance de la vacunación contra el covid-19 y la antigripal, el funcionario resaltó que “se trata de un parangón entre dos patologías que tienen impacto respiratorio, por lo tanto, seguimos trabajando fuertemente para llegar a inmunizar a la mayor cantidad de población posible antes del invierno”.

Para finalizar, Catalá se mostró muy conforme con la concurrencia de adultos mayores de más de 70 años, ya que en esta jornada se aplicaron más de 100 dosis, lo que permite a sanidad avanzar sobre una franja etaria que puede estar más expuesto al virus que la población de menor edad.