Chubut: Una localidad duplicó sus contagios de Covid tras dos fiestas clandestinas

El bioquímico del Hospital de José de San Martín, Fernando Jofré, se refirió a la complicada situación que atraviesa la localidad en materia epidemiológica.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «la situación es complicada, recién terminamos de hisopar y detectamos 11 casos más y tenemos un total de 80 activos, esperamos que empiecen a bajar» y precisó que «tenemos un paciente grave en (el Hospital de) Esquel, dos internados en el hospital nuestro y el domingo tuvimos un fallecido, sumando dos en los últimos tres días».

Con recursos

Asimismo, Jofré expuso que «llegamos a tener las 6 camas (de UTI) ocupadas, de las cuales se desocuparon 2 por los dos pacientes fallecidos y afortunadamente dimos un alta» y sostuvo que «ediliciamente estamos bien, contamos con un buen equipo de trabajo y nos encontramos muy organizados; y nuestro nosocomio en su momento fue un hospital zonal, por lo que tiene la infraestructura para afrontar, por ahora, la situación».

El miedo a la saturación del sistema

«Uno de los miedos que tenemos es no poder dar respuesta», reconoció el profesional, recordando que «Esquel está bastante complicada, por lo que tenemos que resolver muchísimas cosas acá».

El suministro de oxígeno «es lo que más preocupa», apuntó, sumando a ello que «solamente tenemos para hacer cinco terapias de oxígeno y esperamos poder darle una respuesta a la gente, y ello depende de que la población se cuide».

Aumento exponencial de casos

El brote de contagios en José de San Martín, recordó Jofré, «surgió a partir de dos fiestas clandestinas, y si bien desde enero empezamos a tener casos nunca dejamos de contabilizar lo normal para un pueblo como el nuestro, es decir tres o cuatro casos, y en los últimos 15 días se acrecentó muchísimo, afectando a familias numerosas y generando una cantidad importante de positivos, a raíz de 50 por semana, que es muchísimo».

«Creíamos que lo podíamos controlar»

Consultado sobre la falta de concientización por parte de algunos integrantes de la comunidad, el titular del nosocomio fue determinante: «La gente se tiene que empezar a cuidar y en este sentido me uno al mensaje que dio la directora del Hospital de Esquel: si esto sigue así no vamos a poder dar respuesta, es simple. Nosotros no queríamos suspender clases ni actividades deportivas porque creíamos que lo podíamos controlar, pero dos irresponsabilidades donde fue mucha gente (a las fiestas clandestinas) nos generó ese brote. Estamos tratando de controlar esta situación para volver a tener una vida normal. Creemos que el invierno lo vamos a poder llevar si la gente coopera».

Pacientes graves no habían sido vacunados

En cuanto a la campaña de vacunación, Jofré destacó que «anda muy bien» y que «ya tenemos a todas las personas de riesgo inmunizadas; los pacientes graves no fueron vacunados, algunos por motivos personales y otros porque justo el día en que les llegó el turno de la vacuna los llamamos, no estaban en la localidad, se contagiaron y lamentablemente están sufriendo las consecuencias».

«El virus circula por todos lados»

Sobre el nuevo DNU Provincial y en función de las restricciones nacionales, el director del Hospital describió que «estamos trabajando articuladamente con la Guardia Urbana y el Municipio; lo que pasó ya está, pero a partir de entonces creo que la gente tomó conciencia y se viene a hisopar, que es lo más importante» y concluyó que «la tríada, que consiste en el hisopado, el aislamiento y la vacunación, la estamos haciendo; y el vecino de José de San Martín es muy consciente de ello, apenas tiene un síntoma se viene a hisopar y cuando uno testea, encuentra casos, es así: el virus está circulando por todos lados».