Causa Cigudosa: Los fiscales fueron confirmados por el Procurador General

Este lunes se realizó una nueva audiencia por la investigación de presuntos sobreprecios en contratos del Ministerio de Educación. En la oportunidad se revisó el dictamen emitido por el Procurador General Dr. Jorge Miquelarena, luego que las distintas defensas de los imputados plantearan la recusación de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por entender que durante la fase investigativa se produjeron ilegalidades manifiestas en los procedimientos.

Los argumentos esgrimidos por las defensas se basaron en presuntas irregularidades en el momento de los allanamientos. Los imputados dijeron que los interrogaron sin los recaudos legales “cinco personas en la comisaria de Rawson me interrogaron, me sentí intimidado”, relató Hueichan. En ese orden, también dijo que “les ofrecí mi teléfono, pero me dijeron que no hacía falta porque ya sabían todo”, en referencia que a que ya habían investigado las comunicaciones. Por ello entienden que se ha violentado de manera arbitraria el derecho de defensa en juicio.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, lleva adelante la investigación por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de delito continuado.

Los imputados son la actual Diputada Provincial y exministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex Secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Se los acusa de direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez Fabio Monti resolverá sobre la recusación planteada en el plazo fijado por ley.