Arnaudo necesita banca

Este martes se confirmó que Miguel Arnaudo, será propuesto como nuevo presidente del Banco del Chubut S.A., y según parece, en el Ejecutivo confían en que el pliego pasará el filtro de la Legislatura, habida cuenta de que ya se designó al reemplazo para el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Según se informó oficialmente, el gobernador Arcioni, “en las próximas horas enviará a la Honorable Legislatura, el pliego de designación de Arnaudo”. Dicen por ahí, que el que se quedó con las ganas fue “Cacho” Antonena, quien no puede acceder a la presidencia del Banco del Chubut, porque no cumple con los requisitos. Si bien Arnaudo no logró cumplir la meta anunciada en 2018 cuando asumió en el ISSyS, aparentemente sería el menos resistido de los nombres que estuvieron en danza.