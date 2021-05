Argentina registró el pico de ocupación de camas UTI desde el inicio de la pandemia

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que, en las últimas 24 horas, se registraron 496 muertes y 17.381 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados desde marzo de 2020 asciende a 3.165.121 y las víctimas fatales son 67.821.

Un dato relevante de la jornada es que con el 69,20%, Argentina registró el pico de ocupación de camas UTI. La cifra marca un nuevo récord desde el inicio de la pandemia.

Esto significa que, del total de camas UTI a nivel nacional (12.801), el 42% (unas 5.357 camas) son ocupadas por pacientes con coronavirus. El resto de las camas corresponde a pacientes con otras patologías. Este porcentaje implica una gran sobrecarga para el sistema sanitario nacional, que durante la primera ola no colapsó (salvo casos puntuales), pero que de cara a la segunda ola se encuentra en una situación de máxima tensión.

La última vez que se registró una cifra similar, aunque no tan elevada, fue el 29 de octubre de 2020 con una ocupación del 64,80% a nivel nacional (todas las patologías, incluyendo sector público y privado).

De acuerdo con el parte epidemiológico emitido por la cartera sanitaria, el total de muertes reportadas en el día de la fecha, 263 son hombres (126 de la provincia de Buenos Aires, 42 de la ciudad de Buenos Aires, 3 de Catamarca, 2 de Chaco, 8 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 3 de La Rioja, 12 de Mendoza, 12 de Nequén, 5 de Río Negro, 2 de Salta, 17 de San Juan, 5 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 11 de Santa Fe, 6 de Santiago del Estero y 6 de Tucumán) y 231 mujeres (97 de la provincia de Buenos Aires, 30 de la ciudad de Buenos Aires, 2 de Catamarca, 4 de Chaco, 3 de Chubut, 1 de Corrientes, 7 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 3 de La Pampa, 3 de La Rioja, 10 de Mendoza, 2 de Misiones, 14 de Neuquén, 5 de Río Negro, 1 de Salta, 15 de San Juan, 7 de San Luis, 13 de Santa Fe, 4 de Santiago del Esteroy 6 de Tucumán).

Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 69.879 testeos y, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 11.891.364 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 260.242 casos positivos activos en todo el país y 2.837.058 recuperados.

De los nuevos 17.381 casos reportados este lunes, 7.213 son de la provincia de Buenos Aires, 1.875 de la ciudad de Buenos Aires, 179 de Catamarca, 177 de Chaco, 232 de Chubut, 133 de Corrientes, 1.388 de Córdoba, 417 de Entre Ríos, 148 de Formosa, 48 de Jujuy, 453 de La Pampa, 94 de La Rioja, 839 de Mendoza, 162 de Misiones, 446 de Neuquén, 325 de Río Negro, 283 de Salta, 298 de San Juan, 423 de San Luis, 244 de Santa Cruz, 1.257 de Santa Fe, 223 de Santiago del Estero, 38 de Tierra del Fuego y 486 de Tucumán.

El domingo 2 de mayo Argentina superó los tres millones de contagios. A pesar de que durante las últimas semanas se fue consolidando un descenso del promedio de casos diarios de COVID-19, no sucede lo mismo con la cantidad de muertes.

El reporte de ayer, 9 de mayo, tocó un récord para lo que suelen ser la cifras de fallecidos de los domingos desde que empezó el año. De acuerdo a lo informado por la cartera sanitaria, el total de decesos alcanzó los 290 personas. Hasta el momento, el “pico” de los domingos se había registrado el 25 de abril, con 170.

El dato: del total de 283 decesos notificados ayer, 212 (126 hombres y 86 mujeres) pertenecían a la Provincia de Buenos Aires; es decir, el 75% en relación al total. Un relevo de la última semana, permite dar cuenta de que esta situación no es un hecho aislado. Los días miércoles 5 y viernes 7 de mayo, cuando se reportaron 663 y 611 fallecidos respectivamente, más de la mitad eran de PBA. En el primer caso un 59.41%, mientras que en el segundo un 53.09%. Esos porcentajes, sumados al de ayer, superan a la media del acumulado que es del 51%.