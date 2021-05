Antonella Smart de Campus en el CENARD

La judoca comodorense Antonella Smart está participado de un Campus Nacional de Entrenamiento.

El evento, se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires.

El judo chubutense representado por Smart

En la ciudad de Buenos Aires, se desarrolla un Campus Nacional de Entrenamiento en la disciplina Judo, evento que tiene lugar en el CENARD y con la presencia de una deportista chubutense como lo es Antonella Smart.

“Estoy nuevamente en Buenos Aires concentrando con la Selección”, explicó Antonella en el inicio del diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, agregando que “a falta de competencias, este tipo de eventos que se hacen cada quince días, nos vienen muy bien”.

Respecto a las intensas jornadas que se desarrollan en el CENARD, Antonella contó que “este es el cuarto Campus al que vengo este año. Sólo en uno no pude estar por una lesión en la columna. Son dos semanas donde entrenamos en doble turno, de mañana y tarde. A veces hacemos pesas o ejercicios físicos en la pista, otras, todo judo. Y un día de la semana hacemos un torneo interno, sólo para no perder la costumbre de las luchas competitivas”.

Indicó en este sentido que “hay nueve chicas que ya viven acá en el CENARD y están siempre, después existen ocho vacantes para convocar a chicas de todo el país y por suerte siempre me tienen en cuenta para participar. Antes éramos más de treinta chicas, pero ahora por protocolos hay cupos limitados”.

A pesar de tener continuidad en este tipo de Campus y roce con las mejores exponentes de la disciplina en el país, la deportista chubutense reconoce que “se hace difícil entrenar cuando no hay objetivos o torneos a la vista, pero a la vez sé que tengo que estar preparada por si en algún momento se puede volver a competir”.

Aseguró luego que “con esto de la pandemia yo perdí mis dos últimos años como Juvenil, el año q viene ya paso a categoría Mayores y todo se volverá mucho más difícil”.

A la vez, la joven recordó su último torneo y lo lejos que quedó en el tiempo: “fue Araucanía en 2019, o sea, hace más de un año y medio que no compito oficialmente. En 2020, solo participe de un Campus como en el que estoy ahora”.

La deportista contó además cómo es el día a día en Comodoro Rivadavia: “entreno a diario en el departamento metodológico del Municipal 1. Doy clases para niños y entreno judo con un grupo abierto. Los martes, jueves y sábados estoy con un grupo más selecto y entrenamos con “Toto” Campos” (Entrenador de la Selección de Chubut).