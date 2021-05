Abrió la convocatoria del festival de Cine de Rosario

El Festival de Cine Latinoamericano Rosario, que cuenta con las categorías competitivas de largometrajes, competencia de cortometrajes, competencia de cortometrajes rosarinos y competencia de cortometrajes de escuelas de cine, abrió su convocatoria de trabajos que finalizará el 31 de julio. La inscripción se realiza online a través de la plataforma festhome.com y podrán participar largometrajes desde los 60 minutos de duración realizados desde el año 2020 y cortometrajes de hasta 25 minutos realizados desde el año 2019.

Esta 27ª edición del Festival está organizada por el Centro Audiovisual Rosario de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y se desarrollará durante la segunda quincena de octubre de 2021, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

El festival se realizará con modalidad presencial y streaming; tras una función en sala, las películas se exhibirán on line durante un máximo de 48 horas. Aunque todas las exhibiciones en sala quedan sujetas a las disposiciones sanitarias dispuestas por los organismos nacionales, provinciales y municipales correspondientes.

Para participar

Podrán participar largometrajes realizados desde el año 2020 hasta el día de cierre de la presente convocatoria y cortometrajes realizados desde el año 2019 hasta el día de cierre de la presente convocatoria.

Se admitirán largometrajes y cortometrajes que no hayan sido parte de la programación de ediciones anteriores del Festival, no hayan sido exhibidos en la ciudad de Rosario y preferentemente no estén disponibles en plataformas VOD.

El festival no percibe derechos de inscripción, pero las obras no argentinas deberán abonar la tasa que fija la plataforma Festhome.