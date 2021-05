Abdala se alista para una nueva fecha en el Turismo Nacional

El piloto chubutense Emanuel Abdala, se encuentra alistándose para lo que será una nueva presentación en el Campeonato del Turismo Nacional.

El comodorense, será parte de la 4° fecha de la Clase 2 que se disputará el venidero fin de semana en Buenos Aires.

Con objetivo TN para “Manu”

El piloto comodorense Emanuel Abdala se está preparando para su próxima presentación por el Turismo Nacional, por la 4ta fecha de la Clase 2 a correrse el próximo 16 de mayo en Buenos Aires, en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez».

Luego de lograr un rutilante triunfo en la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en Paraná, días atrás Emanuel Abdala sufrió el robo en Puerto Madryn de una gran cantidad de dinero y de diversos elementos que usa para correr, entre ellos su casco. Si bien se recuperaron algunas cosas, el automovilista local vivió una situación «horrible».

«Fue una semana muy complicada la que pasé, viví un duro momento en lo anímico, pero me di cuenta que hay muchísima gente que me apoya y está a mi lado. En ese sentido estoy contento porque, si bien lo que me pasó fue horrible, sentí el apoyo de mucha gente y estoy muy agradecido», contó Manu.

El piloto comodorense estuvo cuatro días esperando en la ciudad de las ballenas por alguna novedad sobre sus elementos robados. En ese lapso, se afianzó en su familia y contó con el incondicional apoyo de la familia Sastre de Puerto Madryn.

Además, recibió el llamado de gente de todo el país y de pilotos, quienes le ofrecieron indumentaria y otros elementos para correr. El disgusto fue grande y persiste, sin embargo, ya piensa en el próximo desafío con su Ford Fiesta Kinetic.

Esto será el domingo 16 de mayo en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, en la 4ta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, donde intentará revalidar lo logrado en Paraná que lo dejó en la primera colocación del campeonato.

“Si bien no es como quisiéramos ir porque vamos muy con lo justo, gracias a los sponsor podemos confirmar nuestra participación. Con esto que pasó vamos a ir con más ganas que siempre, quiero andar bien y darle una alegría a la gente que se preocupó y estuvo conmigo en estos días tan difíciles”, indicó Manu Abdala.

Y sostuvo que «venimos de ganar, no es fácil en el Turismo Nacional, vamos a Buenos Aires que es un circuito que no conozco, pero estoy tranquilo porque el auto anda bien. A esta carrera vamos a ir con el tope de lastre, con 60 kilos, que es mucho, pero el equipo está trabajando para que se noten lo menos posible».

«Vamos a tratar de sumar, estamos adelante en el campeonato, sabemos que las carreras hay que correrlas y hay que llegar, no hay que entrar en roces innecesarios. Vamos a poner todo para dejar al sur bien arriba, esperemos tener un buen fin de semana», expresó.