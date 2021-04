Verdades a medias

“Estamos trabajando” es una frase que se ha popularizado entre los integrantes del Gabinete Provincial. Ocurre que para la mayoría de las requisitorias periodísticas no suelen tener una respuesta concreta y sortean la situación con un “estamos” o “venimos” trabajando. Quién se lleva las palmas en este sentido es el ministro de Gobierno, José Grazzini. Este jueves al ser consultado sobre la cuestión salarial de los estatales no pudo disimular el malestar que le provoca hablar del tema, aun así, se las ingenió al afirmar: “venimos trabajando”. Pero en un enredo de palabras pareció anticipar que próximamente se anunciaría el achique del retraso salarial. La frase del ministro fue confusa, pero generó cierta expectativa. En rigor de verdad, lo que quedó claro es que el objetivo es lograr el pago mes a mes de la masa salarial a los estatales. Asimismo, Grazzini confirmó que el Gobernador de Chubut se encuentra en Buenos Aires donde se reuniría con el equipo económico del Gobierno Nacional. Un asunto en el que no pudo salir bien librado a pesar de sus esfuerzos, fue en relación a la Comarca Andina. Ocurre que el 11 de marzo, Grazzini afirmó que el servicio de energía se restablecería en 10 días máximo, luego como consecuencia del conflicto con Servicios Públicos el tiempo se extendió, pero ahora, a pesar de que se está trabajando, el ministro de

Gobierno reconoció que, devolver la energía a todos los vecinos, y por tanto el agua que se bombea con electricidad, demandará al menos 30 días más. Grazzini parece molestarse ante la requisitoria periodística sobre la situación de la Comarca Andina, pero son los vecinos los que llevan más de 30 días sin energía, ni agua, y ahora parece que deberán esperar otros 30. ¿Quién debería estar más molesto?.