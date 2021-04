Responsabilizan a Macri por la falta de balizamiento del aeropuerto Zar de Trelew

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, dialogó con la Cámara de Industria y Comercio, sobre las gestiones realizadas ante el gobierno nacional para reparar el sistema de balizamiento del Aeropuerto Almirante Zar, que dejó de funcionar luego de una obra mal terminada, durante la gestión que encabezó Mauricio Macri.

De la Vallina indicó que las fallas en el balizamiento, luego de obras realizadas por la gestión anterior, llevaron a que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), suspendiera la operación nocturna del aeropuerto. “La obra entregada entre 2017 y 2018 no estaba terminada y a pesar de los reclamos que desde el Aeropuerto se realizaron en ese momento, el Gobierno Nacional no se hizo cargo”, dijo el funcionario.

Sebastián de la Vallina anticipó que, gracias a las gestiones realizadas por el Intendente, Adrián Maderna, el próximo lunes un ingeniero de la ANAC estará en el Aeropuerto para realizar un diagnóstico que permita avanzar con las obras de reparación del balizamiento. “En base a este relevamiento, a cargo de la ANAC, se sabrá el costo de la obra que se deba realizar. Son montos elevados, pero teniendo en cuenta las gestiones que se realizaron desde el municipio, sabemos que el Gobierno Nacional tiene como prioridad nuestro aeropuerto», detalló De la Vallina.

El representante de la CICECH, Rubén Villagra, se mostró conforme con la reunión. Resaltó que “estuvieron todos los sectores convocados” y aclaró que «esta situación no tiene que ver con colores políticos” sino con buscar lo mejor para la ciudad.

Por su parte, Miguel Ramos, representante del sector turístico, agradeció la presencia del funcionario y pidió al Municipio “ser parte del reclamo y la solución”. “Más allá de las gestiones que transcurren, el sector privado siempre está. El aeropuerto es vital no solo para el comercio y el turismo sino para toda la ciudad por eso es bueno que se ocupen”, aseguró.