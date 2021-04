Rawson: Jubilados de la Policía reclamaron en inmediaciones de la Jefatura

Agentes retirados y pensionados de la Policía del Chubut llevaron a cabo una movilización en las afueras del edificio de la Jefatura, en la localidad de Rawson.

Mientras tanto, se desarrollaba una reunión entre las autoridades de la Plana Mayor y representantes del Consejo de Bienestar Policial, en el marco de los reclamos por la demora en el pago de haberes y las paritarias para los integrantes de la fuerza.

«Estamos todos en la misma, venimos de Puerto Madryn, somos camaradas que trabajamos juntos toda una vida y tenemos que estar reclamando esto, con 30 años o más de servicio. No nos pagan, no nos pagaron la cláusula gatillo de 2019 y seguimos esperando que el Gobierno solucione algo», apuntó uno de los participantes de la manifestación.

Otro agente retirado de Rawson expresó que «estamos viviendo situaciones muy críticas, por la edad y por el sacrificio de tantos años, mientras que estamos padeciendo la compra de medicamentos muy caros que a veces no están al alcance» y agregó que «los sueldos que nos van pagando atrasados ya no alcanzan, por eso estamos reclamando para que se nos pague con intereses, ya que cuando yo le debo a la Cooperativa, por ejemplo, a mí me cobran intereses».