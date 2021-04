Rawson cuestionó la descarga de pluviales realizada en Trelew

La jefa del Servicio Sanitario de la Cooperativa de Rawson, Adriana Bec, junto con la secretaria de Ambiente de la Municipalidad, Paola Ciccarone, brindaron una conferencia de prensa cuestionando el accionar de la ciudad de Trelew que, “sin previo aviso, descargó líquido pluvial al río poniendo en riesgo la salud pública de los habitantes de la ciudad.

“Hemos sido informados de manera no oficial que se produjo una descarga del pluvial Muster de Trelew a partir de las 4.30 de la mañana hasta las 07:30 horas. Es una pluma de contaminación con una importante carga orgánica y bacteriológica con alta salinidad que nos impide la potabilización. Considerando la velocidad del río y el tiempo de pasaje, estimamos que por seis horas interrumpiremos la captación y potabilización, para operar nuevamente a las 20 horas”, explicó la jefa del Servicio Sanitario, Ing. Adriana Bec.

Pluviales y cloacas al río Chubut

Indicó que por “una cuestión de salud pública es muy importante que todas las cooperativas que captan el recurso aguas abajo de este pluvial, estén debidamente notificadas, informadas y que se coordine con las cooperativas el horario y duración de descargas para tomar las medidas necesarias porque es imposible potabilizar en esas condiciones. Los riesgos que hay para la población ante estas descargas son muy importantes”, aseveró la profesional.

Bec informó que se concretó una denuncia telefónica al Ministerio de Ambiente de la provincia “informando la descarga de un líquido pluvial contaminante con cloacal en aguas del río Chubut”. Finalmente, ante consultas por turbiedad en el río producto de las intensas lluvias, la Jefa del Servicio Sanitario de la Cooperativa manifestó que se ha notado un incremento de los valores de los niveles de turbiedad por lo que “es probable que para el fin de semana tengamos novedades al respecto”.

Buscar una solución definitiva

La secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rawson, Paola Ciccarone, sostuvo que “es una situación sumamente preocupante porque estamos en marco de una pandemia y hay que extremar las medidas de higiene. En este contexto se produce esta situación que priva a la comunidad de Rawson a gozar de algo esencial como es la provisión de agua y no por deseo de las autoridades municipales o de la Cooperativa, con quienes nos comunicamos, específicamente con es el Consejo de Administración y su Presidente, todos preocupados con esta circunstancia. Las causas son los pluviales de Trelew que han sido descargados sin notificación alguna”.

Agregó que “cuando se afectan los derechos de una comunidad como es el acceso al agua potable, derecho fundamental, no se puede obrar así. Hay que generar instancias de encuentro, de diálogo y los ámbitos de trabajo con los equipos técnicos de los municipios involucrados para que estas situaciones no se repitan en el tiempo. Lamentablemente no es la primera vez que esto sucede y las lluvias continuarán por lo que no queremos que se prolonguen estas prácticas que nos afectan directamente”.

Afirmó en la rueda de prensa que “nuestra presencia implica el acompañamiento a la denuncia efectuada por la Cooperativa, la preocupación de los derechos de los vecinos y vecinas de Rawson, y el compromiso para trabajar con la Municipalidad de Trelew, que es quien hizo la descarga, para avanzar con una solución definitiva”, precisó Ciccarone. Al culminar añadió que próximamente se organizará un encuentro entre los jefes comunales de ambas ciudades y los equipos técnicos para tratar la problemática.