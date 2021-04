Purgará 8 años de cárcel la madre que parió en el baño a su beba y la dejó morir

El tribunal penal de Comodoro Rivadavia integrado por los jueces Raquel Tassello, Mariel Suarez y Alejandro Soñis, dio a conocer su veredicto de pena en relación al homicidio agravado de una beba acontecido el pasado 14 de diciembre de 2018 en un domicilio particular del barrio Quirno Costa, que tiene declarada penalmente responsable a Andrea Ruiz. Agotada la deliberación el tribunal resolvió por mayoría, integrada por Soñis y Tassello, condenar a Ruiz a la pena de 8 años de prisión.

Cabe recordar que la semana pasada Andrea Ruiz fue declarada por mayoría autora del delito de “homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”. Asimismo, en la audiencia de cesura del pasado jueves la fiscal solicitó la pena de 17 años de prisión teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso; en tanto que el defensor solicitó el mínimo establecido para el delito 8 años de prisión.

Ocultamiento en una bolsa

Los jueces de la mayoría consideraron como circunstancia agravante el estado de indefensión de la víctima y su ocultamiento en una bolsa para lograr el resultado muerte. No consideraron como agravante la utilización de mecanismos combinados para provocar la muerte. No solamente se debe valorar el injusto sino la culpabilidad, sostuvieron los jueces. Como atenuantes consideraron que la imputada alumbró en el baño sola, que no esperaba el parto y sin ninguna medida de higiene. Ello para ocultar el embarazo fruto de una relación ocasional. Fue dejada en desamparo por el padre de la víctima. Las condiciones personales de la imputada y la violencia psicológica que se ejercía sobre ella también fueron consideradas como atenuantes. Como así también su falta de antecedentes penales computables y la existencia de dos hijas menores, por la no trascendencia de la pena a terceras personas.

Voto en disidencia con más pena

En su voto en disidencia la jueza Suarez consideró todos los agravantes, en contraposición con el único atenuante de la falta de antecedentes, votando por lo solicitado por la fiscal, 17 años de prisión.

El tribunal de debate fue presidido por Raquel Tassello e integrado por Mariel Suárez (en forma presencial) y Alejandro Soñis (por videoconferencia), jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general y Eve Ponce, procuradora de fiscalía; en tanto que la defensa de la imputada fue ejercida por Mauro Fonteñez y Fiorella Picón, abogados particulares de la misma.

Escondida detrás del inodoro

El hecho que se ventiló en el debate acontece el 14 de diciembre de 2018, siendo aproximadamente las 14:30 hs. Andrea Alejandra Ruiz, en circunstancias de encontrarse en casa de sus empleadores, ubicada en Av. 10 de Noviembre al 2.300, del B° Quirno Costa de nuestra ciudad, se dirigió al cuarto de baño ubicado en la planta alta de la vivienda. Una vez allí, habiendo comenzado con trabajo de parto de un embarazo oculto de aproximadamente 38 semanas de gestación, dio a luz a una niña, liberando la placenta en el inodoro, cortando el cordón umbilical con una tijera y colocando a la beba envuelta en una campera, dentro de una bolsa plástica, sin anudar el cordón umbilical, lo que produjo que la misma se desangre. Inmediatamente escondió la bolsa que contenía a la recién nacida agonizante, detrás del inodoro.

El horroroso hallazgo

El propietario de la casa y el hijo de ésta, pidieron el auxilio de la ambulancia del Hospital Regional a través del número 107, informando de un aborto espontaneo con desconocimiento previo del embarazo por parte de la paciente. Minutos más tarde se hizo presente junto a personal policial de la Seccional Cuarta; la médica de guardia de Urgencias, junto a una enfermera y el camillero de la ambulancia. Los profesionales procedieron al traslado de la imputada, la galena secuestró la placenta y al arribar al Hospital, fueron informados por el servicio de tocoginecología que dicha placenta correspondía a la de un niño nacido o a punto de nacer. Esto motivó que el servicio del 107 nuevamente acudiera al lugar del hecho, donde la médica de Guardia de Urgencias advirtió haber visto previamente una bolsa contenedora de gasas con manchas hemáticas, por lo que ingresó y al abrirla observó que envuelta en una campera negra se encontraba una bebé, recién nacida, de 48 cm de largo, sin signos vitales, pálida e hipotérmica. La llevaron hasta la ambulancia y aplicando el protocolo médico, comenzaron tareas de reanimación que resultaron inútiles.