Por primera vez los bomberos se capacitan de manera virtual

El pasado fin de semana, la Dirección Provincial de Capacitación de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios realizó la primera clase virtual del Curso Bombero Nivel 1 para aspirantes de Chubut, que prevé finalizar en diciembre.

De esta manera, la Federación dio el primer paso para ampliar la propuesta desde la Dirección Provincial de Capacitación a 15 cuarteles de toda la provincia: “Uno de los grandes desafíos es cumplir con las horas que implica esta nueva propuesta curricular que trata de unificar la formación inicial de los bomberos y bomberas de todo el país, cuyo mínimo exigido son 420 horas”, destacó Alberto Alecio, instructor responsable de este nuevo ciclo lectivo.

En este sentido, hace más de un mes el equipo de la Dirección mantiene reuniones con los directores de capacitación de cada una de las cuatro regionales de la Federación y con todos los instructores de cada uno de los cuarteles que quisieran sumarse.

Los participantes

Los cuarteles conectados a la capacitación en modalidad virtual fueron 15 y 120 las personas involucradas entre aspirantes e instructores de las localidades de Trevelin, Rada Tilly, Esquel, Sarmiento, Gobernador Costa, Atilio Viglione, Río Senguer, Río Pico, Epuyén, Cholila, Lago Puelo, Gualjaina, Rawson, Trelew y Puerto Madryn que fue donde se realizó la transmisión base.

En breve serán incluidos Puerto Pirámides, Dolavon, Paso de Indios y probablemente Gaiman con sus aspirantes e instructores.

“Lo novedoso de esta experiencia fue que no realizamos una clase virtual convencional, no hubo un expositor, sino que hicimos una práctica virtual, pero en vivo con posibilidad de corrección de modificaciones de contrapropuestas. Estamos sumamente contentos”, agregó Alecio; y añadió: “Nuestro agradecimiento es a cada uno de los cuarteles, de los instructores, principalmente al director provincial de capacitación que confió en nosotros, el subcomandante Saavedra, al comandante do Pazo, jefe de cuerpo de Bomberos Madryn que nos permitió utilizar, como siempre, pero vale recalcarlo, las instalaciones y los materiales del cuartel”, cierra el instructor de la Federación.

Los demás involucrados en esta primera transmisión fueron el bombero Edgardo Reina, bombero Facundo Saavedra, bombero Julián Martín, bombero Leandro Silva, bombero Federico Centurión, bombero Aluminé Ríos, y bombero Pablo Buel.