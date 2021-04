Pirámides intimó a la Administradora de Península por retención de fondos

La Municipalidad de Puerto Pirámides intimó, a través de una carta documento, a la Administración del Área Natural Protegida Península de Valdés, a “hacer efectivo el pago del porcentaje” establecido en la Ley Provincial XXIV N°80. La normativa contempla fondos equivalentes al 10% del total de ingresos anuales de la administración y, según lo indicara el Jefe Comunal, no han sido transferidos desde noviembre de 2020, “generando un inconveniente a partir de la retención de una de nuestras principales fuentes de ingresos, herramienta fundamental para poder cumplir con nuestras obligaciones de pago”, según esgrimió Gandón.

El documento remitido a la Administradora y rubricado por la Asesoría Letrada de la Comisión de Fomento de Puerto Pirámides, intima a la repartición a “proceder a hacer efectivo el pago del porcentaje del 10% previsto en el Artículo 1 de la Ley XXIV N°80, al Municipio de Puerto Pirámides, desde el día 19/11/2020 -fecha en que se produjo la reapertura de ingresantes al Área Natural Protegida Península de Valdés-, toda vez que hasta la fecha y pese a la nota enviada por el Sr. Intendente con fecha 25/03/2021, el Municipio no ha recibido suma alguna correspondiente a dicho porcentaje legal”.

Asimismo, desde la Comisión de Fomento de la villa balnearia advirtieron que la retención de dichos fondos correspondientes por Ley “además de generar un incumplimiento de vuestra parte, está privando al Municipio de los recursos necesarios para el normal cumplimiento de sus obligaciones, en este crítico contexto económico y social”.

Concretamente, el 25 de marzo del corriente año, el intendente Fabián Gandón envió una nota al titular de la cartera de Turismo provincial, Néstor García, como así también a la Administradora del Área Natural Protegida Península de Valdés, en la que solicitó “el pago del porcentaje correspondiente, desde el inicio de la pasada Apertura Turística del Área el día 19 de noviembre a la fecha”.

“Sin embargo”, expresó el Jefe Comunal, “no obtuvimos respuesta alguna y estamos hablando, concretamente, de un perjuicio directo hacia la gestión y, por ende, a la calidad de vida de todos los piramidenses”.

En relación a esto último, Gandón fue contundente al advertir que “los fondos fueron retenidos sin explicación alguna, un hecho inédito considerando que ninguna administración provincial, a través de sí misma o de sus distintos estamentos, vería como algo sensato desfinanciar a un Municipio; más aún, a sus propios ciudadanos y ciudadanas que no esperan un gesto de grandeza, sino de sentido común y responsabilidad política”.