Maderna entregó terrenos a hijos de excombatientes de Malvinas

El intendente de Trelew, Adrián Maderna encabezó, este viernes, el acto oficial por el 39º Aniversario de la gesta de Malvinas, que se realizó a los pies del monumento a los Caídos en el conflicto del atlántico sur, en la plaza Centenario.

Más temprano Maderna había participado del descubrimiento de un cartel conmemorativo en la Ruta Nacional Nº3, en cercanías del acceso al Aeropuerto Internacional Almirante A. Zar, junto con autoridades de Vialidad Nacional.

Del acto oficial por los 39 años de la Guerra de Malvinas participaron integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Trelew y sus familias, autoridades municipales, concejales, diputados provinciales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, miembros de distintas colectividades y un numeroso grupo de vecinos.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional y de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el Intendente, junto al presidente del Centro de Ex Combatientes, Florentino Panellao, colocaron una ofrenda floral en homenaje a los caídos. Otra ofrenda fue emplazada por representantes de las Fuerzas Armadas.

Al momento de los discursos Maderna destacó “el honor de estar presente con verdaderos héroes que todos los días dejan su granito de arena para poder transmitir a los más jóvenes lo que representan las Islas Malvinas argentinas”.

“Con 18 o 19 años fueron a ese territorio a luchar por nuestra soberanía, sin saber lo que podía pasar, lo que sucedía en el mundo, los países que apoyaban o no, pero para defender con honor y sacrificio los colores de nuestra bandera”, agregó.

Maderna recordó que “el regreso fue muy duro para los ex- combatientes, especialmente en la primera década”, durante la cual fueron víctimas del “olvido y la falta del reconocimiento necesario. Pero a medida que pasó al tiempo fue la misma comunidad de todo país la que destacó los valores de quienes lucharon en las Islas”, precisó.

El intendente valoró el trabajo desarrollado por el Centro de Ex combatientes de Malvinas de Trelew: “Es un ejemplo para toda la Provincia, ya que no brinda solo una actividad para el 2 de abril, sino que durante todo el año, trabaja con escuelas, asociaciones vecinales, con toda la comunidad y los visitantes, a través de su museo, que está abierto todos los días del año”.

“No alcanza con un 2 de abril o con una fecha en particular, a los ex – combatientes y caídos hay que reivindicarlos los 365 días del año como merecen”, aseguró el mandatario local al anunciar la presentación del proyecto de intercambio de tierras para el Centro de Ex – Combatientes, con la participación de una Asociación Civil local.

Entrega de terrenos

Luego de finalizado el acto protocolar, el Intendente, junto a funcionarios municipales y diputados provinciales por Trelew, realizaron la entrega de certificados de adjudicación de terrenos a hijos de ex – combatientes. Recibieron sus lotes un total de 12 familias.

Al dialogar con los medios presentes, el intendente Maderna sostuvo que “la entrega se logró hacer, a pesar de la demora, por la tarea ordenada y precisa que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social”.

El presidente del Centro de Ex combatientes de Malvinas de Trelew, Florentino Panellao, agradeció la entrega de los terrenos: “Puso alegría en los ojos de nuestros hijos, más allá de la tristeza que nos embarga cada vez que recordamos la gesta de Malvinas”.