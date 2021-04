Los pro y los contras de los pasaportes sanitarios

Una de las grandes esperanzas de todo el sector de turismo mundial, sin dudas uno de los más golpeados por la cuarentena, es la creación de alguna herramienta legal que permita nuevamente el traslado de pasajeros, como puede ser un “pasaporte sanitario”. De hecho, según una encuesta del IBM Institute for Business Value, las personas vacunadas tienen aproximadamente 1,5 veces más probabilidades de realizar un viaje en los próximos meses.

Pero no todos los actores están de acuerdo en implementar un certificado verde de este tipo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reiteró su posición en contra de la creación de pasaportes de vacunación como requisitos para viajar, estudiar u acceder a otros servicios.

Las razones

Los expertos recordaron que todavía no está probado que una persona vacunada, aunque esté protegida de enfermar gravemente, no pueda transmitir el virus a otros. “Sabemos que las vacunas no protegen un cien por cien contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones”, explicó la científica jefa de la OMS Soumya Swaminathan.

“Algunas vacunas están mostrando que protegen contra infecciones, pero quizás hasta un 70 u 80%, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien está vacunado no tiene ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros”, precisó.

Desigualdades

Por otra parte, el director de emergencias de la Organización, Michael Ryan, agregó que estos pasaportes también generan problemas de igualdad, ya que las vacunas están siendo distribuidas de manera muy lenta y desigual alrededor del mundo.

“También hay que tener en cuenta que además de aquellos con una tarjeta de vacunación, también hay personas que ha sido infectadas y que tienen anticuerpos, aunque no hayan recibido la vacuna”, dijo.

Ryan sugirió que se revise la manera en que se utilizan las pruebas moleculares, las de antígenos y las de anticuerpos y se cree un marco para interpretarlos a la hora de tomar decisiones de una manera ética y moral.

“El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional está considerando el tema de los pasaportes de vacunas y viajes, y dará pronto sus recomendaciones al director de la Organización Mundial de la Salud sobre si su posición ha cambiado. Anteriormente, indicaron que los certificados de vacunación no deben utilizarse como un prerrequisito de viajes internacionales, pero dijeron que lo iban a revisar”, informó el experto.