Exigirán PCR negativo a las personas que ingresen a Chubut

El Gobierno provincial anunció que no adherirá a las medidas restrictivas impuestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y confirmó que continuará con las medidas de cuidado ya adoptadas. Solo se realizará una modificación para las personas que ingresen al territorio por medio de micros de larga distancia y vía aérea, que será la solicitud del análisis de PCR con su respectivo resultado negativo.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, José Grazzini, contó que “Chubut la semana pasada sacó un decreto donde hemos impuesto restricciones a los horarios nocturnos. En base a lo aprendido el año anterior, se dejó en claro que los cierres dependerán de la circunstancia epidemiológicas de cada jurisdicción”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial explicó que “acompañamos la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de aplicar nuevas restricciones, sabiendo que los índices en el AMBA están a un nivel que no hemos visto hasta el momento, pero nuestra provincia los números son totalmente diferentes, por eso no vamos a modificar por el momento las decisiones y lo que hemos decretado”.

Solicitud de PCR

De todas maneras, el Ministro remarcó que “la única modificación es la solicitud de PCR para todos los que ingresen al territorio chubutense en transporte aéreo y micros de larga, así como lo vienen haciendo las provincias de Santa Cruz y Río Negro, con quienes estamos trabajando en conjunto”.

“Ya lo tenemos coordinado con aerolíneas y con las empresas de transporte, el decreto, con dicha modificación saldrá este viernes y va a empezar a regir a partir del día sábado”, precisó el funcionario y aclaró que “toda aquella persona que esté más de 72 horas fuera de la provincia tendrán que hacerse el correspondiente PCR, sean o no sean esenciales, salvo los transportistas que pasan de paso por la provincia”.

No cierran las escuelas

En cuando al tema educativo, el Ministro señaló que “seguiremos con las escuelas abiertas, apuntamos a que los chicos sigan trabajando con el sistema de burbujas, tenemos que asegurar la presencialidad, el cual es un pedido del Gobernador Arcioni y en caso de tener que realizar un cierre se determinará con cada localidad de acuerdo al riesgo existente”.

Situación epidemiológica

Por su parte, el ministro de Salud, Fabián Puratich repasó que “la situación de COVID–19 en la provincia es el que publicamos todos los días en los partes diarios, la realidad es que tenemos un territorio muy extenso y tiene situaciones muy distintas, tenemos una Meseta muy baja de casos como en la zona del Valle y en Puerto Madryn; ya en la Cordillera se mantiene con un número importante de casos, y en Comodoro Rivadavia comenzamos a notar una elevación paulatina de la curva, que es la lógica de la dinámica de la enfermedad”.

Asimismo, el funcionario provincial señaló que “hay que trasmitir la tranquilidad de que el sistema sanitario ha respondido siempre y no ha dejado a ninguna persona sin atención; cuando se habla de ocupación de camas de terapia hay que tener en cuenta que hoy estamos llevando una vida prácticamente normal, lo que implica que también tenemos pacientes por accidentes de tránsito, politraumatismos, heridos u otras enfermedades respiratorias, por eso tenemos que cuidarnos más que nunca, para no saturar el sistema de salud”.