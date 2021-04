Doce grandes del fútbol europeo proponen una Superliga que ya genera conflicto

Una nueva competencia en el futbol europeo es la que proponen doce clubes del viejo continente, como ser la denominada “Superliga”.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milán e Inter de Milán, son los ideólogos de este certamen que planea la recaudación de gran cantidad de euros apostando a un público juvenil y a través de diferentes plataformas virtuales. Ni UEFA ni FIFA aprueban y prometen sanciones a jugadores.

Planean una Superliga europea

El pasado domingo, trascendió la creación, por parte de clubes de fútbol «más importantes de Europa», de una nueva competición, la Superliga Europea.

La FIFA, expresó su “desaprobación” de la creación del torneo, mientras que la UEFA dijo que “los clubes en cuestión tendrán prohibido jugar en cualquier otra competición a nivel nacional, europeo o mundial.»

Esta competencia, ya ha generado polémica, diferentes opiniones e incluso, ya se avizoran por parte de la FIFA y UEFA, en sanciones a futbolistas que forman parte de los clubes participantes: los jugadores que disputen la Superliga tendrán prohibido jugar en la Eurocopa y el Mundial.

Según se conoció, la liga incluirá a 12 de los equipos europeos más grandes como ser Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milán e Inter de Milán. Se espera la inclusión de otros tres equipos más para llegar a un total de 15 “fundadores” y sumando luego otros cinco equipos adicionales que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior.

Jugándose los cotejos a mitad de semana y comenzarían en agosto; en tanto que todos los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, preservando así el calendario tradicional que está en el centro de la vida de los clubes.

La temporada tendrá la forma de disputa por dos grupos de diez clubes cada uno, que jugarán partidos de ida y vuelta; los tres primeros de cada grupo se clasificarán automáticamente para los cuartos de final.

Los equipos que terminen en cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputará a partido único, a finales de mayo, en una sede neutral.

Repercusiones de la propuesta

El presidente de la UEFA dijo que jugadores de la Superliga no podrán participar en la Eurocopa o el Mundial; mientras que ante las declaraciones de algunos protagonistas, como ser José Mourinho, que se expresó en contra del certamen, fue despedido por su ahora ex equipo, Tottenham.

Por su parte, Marcelo Bielsa, coach del Leeds de Inglaterra también aportó su opinión, indicando que “hay dos lecturas sobre esto. Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competición es el desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. La lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de ello, es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”.

Los motivos económicos de la creación de la Superliga

Los clubes europeos “fundadores” de esta Superliga, aseguran el fuerte crecimiento económico que se daría ante esta competencia: “está destinado generar recursos suplementarios para toda las pirámide del fútbol” indican en su comunicado de lanzamiento.

A la vez que “como contrapartida por su compromiso, los clubes fundadores recibirán un pago en una vez del orden de 3.500 millones de euros, destinado únicamente a inversiones en infraestructuras y a compensar el impacto de la crisis del COVID-19”.

De esta forma, de confirmarse esta cifra, se confirmaría la posibilidad de ingresos muy superiores a los que los clubes obtienen de la UEFA por el conjunto de sus competiciones de clubes como ser Champions League, Europa League, Supercopa de Europa. En estas competencia, generaron 3.200 millones de euros (3.880 millones de dólares) en ingresos televisivos en la campaña 2018-2019, antes de que la pandemia afectara gravemente al mercado europeo de los derechos deportivos.