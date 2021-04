Comité de Emergencia de Madryn toma previsiones ante pronóstico de lluvias

Durante la mañana, se llevó a cabo una reunión con representantes de distintas áreas de la Municipalidad de Puerto Madryn que integran el COEM ante el pronóstico de precipitaciones para la jornada del martes. En tal oportunidad, se evaluaron las tareas preventivas desarrolladas y se diagramaron las acciones a seguir en las próximas horas.

Cuadrillas del área de Servicios Públicos realizan tareas preventivas como limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta, pluviales, desagües y salidas al mar. Cabe mencionar que si bien son trabajos que forman parte de la agenda diaria, se refuerzan ante posibles lluvias.

Vale resaltar el acompañamiento permanente a los sectores más vulnerables a través de equipos de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que llevan adelante el relevamiento de familias en distintos sectores.

Las distintas áreas municipales se mantendrán en alerta al tiempo que se analizará la evolución de los diferentes pronósticos. Si bien no se anuncian abundantes precipitaciones, se indica que serán persistentes.

Para solicitar asistencia

Cabe recordar que, para solicitar ayuda, las personas pueden comunicarse al 103 de la Dirección de Protección Civil.

Recomendaciones

Desde el COEM se solicita a la comunidad mantener limpias veredas y sumideros así como no sacar la basura mientras persistan las lluvias para evitar la obstrucción de desagües y pluviales.

Asimismo, se apela a la solidaridad de los vecinos y se pide no circular por calles con acumulación de agua. Además, respetar los cortes que, a modo preventivo, efectúe el área de Tránsito en determinadas arterias. Esto evita el efecto de oleaje y posterior ingreso de agua a las viviendas.

Por último, se recomienda no transitar a excepción de situaciones de emergencia (en tal caso, hacerlo con máxima precaución y luces bajas). No destapar las bocas de tormenta, ya que pueden provocarse graves accidentes, ni tocar postes, caja de luz o cables.