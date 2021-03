Trelew: Abrieron investigación por violencia policial en el barrio Inta

En una audiencia llevada adelante en sala de la oficina judicial ubicada en el tercer piso de tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal imputó a seis efectivos policiales por los hechos ocurridos en el mes de junio de 2020, durante procedimientos efectuados por la fuerza de seguridad en el barrio Inta de Trelew. El Juez Gustavo Castro estuvo al frente de la audiencia, representando al Ministerio Público Fiscal la fiscal general Griselda Encina y la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, y como apoderado de Gabriel Fredes, víctima en este caso, se encontraba presente Alejandro García, del área de violencia institucional de la defensa penal.

En otra sala y participando a través de videoconferencia estuvieron los imputados Carlos Villagra, Ivana Soledad Davies, Pedro Ariel Flores y Sonia Adriana Figueroa junto a la defensora pública Flora Mollard, mientras que José Roberts es defendido por Matías Cimadevilla y Fabio Damián Herrera cuenta con el asesoramiento legal de los abogados Martín Castro y Rodrigo Miquelarena.

Hechos

De acuerdo al relato efectuado por la doctora Acuña los imputados se encontraban de guardia el día 14 de junio de 2020 a las 23:30hs asignados al procedimiento de saturación en Barrio Inta, cuando conociendo la posibilidad de un hecho delictuoso que omitieron denunciar, estando legalmente obligados a hacerlo

En aquel día y hora mencionados los funcionarios policiales, Cabo Primero José Roberts, Cabo Primero Carlos Villagra, Cabo Ivana Davies, Cabo Sonia Figueroa, el Sub comisario Fabio Herrera y el Sargento Primero Pedro Flores dependientes de la Sección Infantería de Rawson de la Policía de la Provincia, encontrándose a bordo del móvil N° 554 modelo Iveco del mismo cuerpo, con las insignias correspondientes a Policía de la provincia del Chubut, conducido por el primero de los nombrados primero circula despacio para luego detenerse frente a la vivienda sita en calle Gales del Barrio INTA de esta ciudad propiedad del señor Gabriel Fredes, y sin justificación o motivo alguno uno de los efectivos policiales, no individualizado aun, comenzó a disparar un arma antitumulto directamente hacia la humanidad de una señora y Fredes, quienes se encontraban dentro del predio de su domicilio, precisamente en el patio delantero cerrando el portón, en razón de haber salido al exterior por escuchar a los perros ladrar.

Ante esta situación, la señora logró esquivar los impactos, pero su marido no tuvo la misma suerte siendo lesionado en su cuerpo por los disparos efectuados desde el rodado policial mencionado. Por caso, vale aclarar que el ciudadano Fredes, se encontraba desarmado y sin posibilidad de escudo alguno ya que estab en ese lugar por ser su vivienda, cuando comenzó a escuchar mucho ruido exterior por lo que decidió salir con su esposa a ver que se sucedía porque ladraban tanto los perros constatando la presencia de los patrulleros por lo que decidió callar a los canes y cerrar el portón de su vivienda a efectos de no tener inconvenientes.

Logrando la hija de la señora filmar la agresión con su celular desde el interior de la vivienda habiendo aportado dicha filmación en la cual se ve claramente cuando la camioneta tipo Iveco con las insignias de Policía de la Provincia del Chubut se acerca al domicilio y se detiene frente al mismo. Es allí que uno de sus tripulantes saca el caño de la escopeta hacia el exterior por la ventilla del conductor y dispara.

Las lesiones padecidas por el señor Fredes fueron constadas por el médico forense el día 16 de junio de 2020, dejándose constancia en su pericia que al momento del examen presentaba lesiones esquimióticas tipo excoriativas circulares, compatibles con las dejadas por postas de goma en el labio derecho, región frontal media entre las cejas, pómulo izquierdo cubierto con apósito. Dos compatibles con roce tangencial en hombro y brazo izquierdos. Otra similar en la región temporal izquierda zona pilosa. Otra en la región toráxica izquierda. Otra en la cara posteroexterna del hombro derecho y dos en antebrazo derecho, tercio distal, cara dorsal, suturadas. Además equimosis violácea circular en hélix derecho.

Semejante suceso, no fue denunciado por ninguno de los efectivos policiales que se encontraban en el móvil policial mencionado según obra en el libro de parte diario de la Sección Guardia de Infantería Rawson. Cabe mencionar que el arma utilizada fue diseñada para disuadir y/o dispersar multitudes teniendo como recomendaciones generales no disparar a menos de 10 metros, evitar apuntar directamente a zonas vulnerables del cuerpo humano, buscar el rebote, entre otras.

Calificación legal provisoria

En este estado inicial de la causa el hecho se califica provisoriamente como Encubrimiento por omisión de denuncia agravado por ser funcionarios públicos pertenecientes a las fuerzas policiales en calidad de autores, arts 277 inc d y 45 del CP. respecto de las personas de Pedro Flores, Carlos Villagra, Fabio Herrera, Ivana Davies y Sonia Figueroa. Y respecto de Jose Roberts el hecho se califica provisoriamente como Encubrimiento por omisión de denuncia agravado por ser funcionario público pertenecientes a las fuerzas policiales en concurso real con Abuso de armas agravado, conforme arts. 104 segundo párrafo, 105 en función del art 80 inc. 9° en calidad de Coautor, art 45 del C.P.

Apertura de investigación

Si bien todos los defensores no presentaron objeciones a la apertura de investigación, el abogado de Roberts, Matías Cimadevilla se opuso a la posibilidad de calificar la imputación de su asistido como abuso de ramas y encubrimiento entendiendo que no pueden existir ambos delitos al mismo tiempo. Esto fue tenido en cuenta por el Juez Gustavo Castro, quien aclaró que en esta instancia el Ministerio Público Fiscal solo anoticia de los hechos por los cuales se comienza una investigación para luego ir confirmando los elementos para la sustanciación de la causa.

Sin embargo, resolvió la apertura de investigación por estos hechos de violencia policial pero encuadrando a todos los imputados bajo el delito de encubrimiento por omisión de denuncia agravado por ser funcionario público, lo que tendrá ahora un plazo de seis meses para su investigación durante la cuál se podría dilucidar la actuación de cada uno de los policías imputados, incluyendo a quien realizó los disparos.