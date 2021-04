Sube la curva de contagios de coronavirus en Chubut

El Ministerio de Salud de Chubut, se informó que este miércoles se registraron 149 nuevos contagios de Covid-19 y tres fallecimientos a causa de la enfermedad, siendo las víctimas fatales dos pacientes de Trevelin y el restante de Comodoro Rivadavia.

En las últimas 24, la ciudad que más contagios registró fue Esquel con 71, de los cuales 21 son casos que no se habían informados días previos. Además, el conglomerado de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly informó 35 nuevos enfermos, y Sarmiento, al igual que Trevelin, once. Asimismo, Lago Puelo acusó ocho positivos, Puerto Madryn cuatro y El Maitén tres. Por último, las localidades de Cholila, José de San Martín y Corcovado registraron sólo dos nuevos casos de coronavirus.

En la actualidad la cantidad de casos activos de coronavirus en Chubut ascendió a 974. En este aspecto, la zona más afectada es el conglomerado de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, ya que tiene un total de 329 casos, seguida de Esquel que cuenta con 315 enfermos de coronavirus.

Asimismo, el reporte de este miércoles, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut es de 68.205. En tanto, hasta el momento se aplicaron 42.186 componentes la primera dosis y 7.945 de la segunda, en total, se aplicaron 50.131 dosis. Hay que destacar que durante el martes 30 de marzo se aplicaron 2.351 dosis.

Además, la cartera sanitaria confirmó que en las últimas horas se han reportado tres decesos por Covid-19: una vecina de Comodoro Rivadavia de 70 años; y de un hombre de 58 y otra mujer de 95 años, oriundos de Trevelin. Estos últimos dos casos presentaban comorbilidades Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 903 fallecimientos por coronavirus. Con respecto a la cantidad de total de fallecidos, el informe indicó se sumaron 15 fallecidos que corresponden al año 2020 del subsector de salud privado del AP Trelew, no reportados anteriormente.

Por último, el dato positivo del reporte indicó que en las últimas 24 horas han recibido el alta de la enfermedad unos 60 chubutenses.