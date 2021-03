Star Wars: anuncian el elenco de la serie de Obi-Wan Kenobi

En la serie regresan los actores de las películas. Comenzará a rodarse en abril y el estreno está previsto para octubre de 2022 en Disney Plus.

La esperada serie del universo Star Wars ya tiene casting confirmado: vuelven Ewan McGregor y Hayden Christensen a encarnar sus personajes de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. La serie, que se centrará en la historia del jedi Obi Wan Kenobi y va a transmitir por Disney Plus, comenzará a rodarse en abril y el estreno está previsto para octubre de 2022.

La serie será dirigida por Deborah Chow, quien dirigió también algunos capítulos de The Mandalorian. Joby Harold se está encargando de la reescritura de los guiones. Cuenta además con producción ejecutiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow y el propio Ewan McGregor.

Hasta ahora, lo que se sabe de la trama es que la historia arranca diez años después de los terribles eventos del final de Star Wars III: La venganza de los Sith, en la que Anakin Skywalker se pasa al lado oscuro de la mano del Emperador Palpatine, traicionando a su mejor amigo y mentor Obi Wan Kenobi.

Se podrá saber qué fue lo que pasó con Obi Wan durante los años previos al episodio cuatro de la saga y cómo se inició Anakin en el lado oscuro. También se suman al reparto Joel Edgerton y Bonnie Piesse para volver a encarnar a los tíos de Luke Skywalker, Owen y Beru Lars. El resto del elenco se completa con Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Sunk Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

«La Orden Jedi se estaba desmoronando. Será interesante tomar un personaje que conocemos de una manera y mostrárselo lidiando con el hecho de que todos los Jedi fueron masacrados con el final del Episodio III. Es algo que hay que superar», señaló McGregor.